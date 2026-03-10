POLÍTICA
Catalunya, 3 anys sense pressupost i amb les negociacions encallades
Els últims es van aprovar el 2023, quan governava Pere Aragonès. El PSC confia en el pacte amb ERC i assegura que “no han descartat la gestió de l’IRPF”
Avui fa tres anys que el Parlament va aprovar els últims pressupostos, els del 2023. Pere Aragonès era llavors president d’un govern en minoria i va aconseguir el suport de PSC i Comuns per aprovar-los gairebé mig any després que Junts marxés de l’Executiu. El període més llarg sense nous comptes des de la I Legislatura ha estat de poc més de tres anys. És l’interval entre els comptes aprovats el març del 2017, amb Carles Puigdemont, i els de la pandèmia d’abril del 2020, amb Quim Torra i després de l’aplicació del 155.
En el seu primer any com a president, Salvador Illa no va aconseguir prou suports per aprovar els pressupostos del 2025. No els va portar al Parlament i va optar per pactar amb els socis d’investidura, ERC i Comuns, tres suplements de crèdit per injectar 4.000 milions als comptes prorrogats del 2023. En canvi, aquest any, ha apostat per aprovar-los en el Consell Executiu sense tenir lligats els suports d’ERC, que fins i tot ha presentat una esmena a la totalitat dels comptes al no veure garantit el traspàs de l’IRPF, la seua principal condició per negociar-los. Malgrat això, el PSC no contempla cap altre escenari que el de comptar amb uns nous pressupostos i ahir la seua portaveu, Lluïsa Moret, va insistir que el seu partit “no ha descartat la cessió de l’IRPF”. “L’executiva del PSOE va aprovar el pacte d’investidura que contempla l’IRPF. L’acord de la bilateral entre governs també recull el tema dels processos de recaptació d’impostos. Un compromís més clar que aquest difícilment el trobarem”, va asseverar. Els Comuns, amb els quals el Govern sí que ha tancat un acord, també pressionen els republicans per donar suport als nous comptes. Tanmateix, també reclamen a la Generalitat tirar endavant la prohibició de la compra especulativa “passi el que passi” amb els pressupostos.
Per la seua part, Junts va exigir al Govern “refer” els pressupostos al considerar que estan “caducats” perquè no tenen en compte l’impacte del conflicte a l’Orient Mitjà.
Si finalment hi ha acord amb ERC, els comptes d’Illa podrien aprovar-se el 24 d’abril. Per tant, sí o sí se superarà el rècord històric sense pressupostos fixat fins ara.