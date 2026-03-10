ESCÒCIA
Un incendi a Glasgow interromp la xarxa ferroviària escocesa
Un incendi que va destruir ahir part d’un edifici històric al costat de l’estació central de Glasgow va obligar a tancar el principal nus ferroviari d’Escòcia. El foc va començar diumenge en un comerç del carrer Union Street, al centre de la ciutat, i es va estendre a un edifici victorià del segle XIX situat al costat de l’estació, la cúpula de la qual va acabar desplomant-se sense causar ferits però que va provocar el caos a la xarxa ferroviària.