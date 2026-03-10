PRÒXIM
La UE dona per acabat el “vell ordre mundial” basat en regles
Von der Leyen: “No hauria de vessar-se ni una llàgrima pel règim iranià”
La presidenta de la Comissió Europea, Ursula von der Leyen, va assegurar ahir que la Unió Europa “ja no pot confiar” en un sistema internacional basat en regles com “l’única manera” de defensar els seus interessos davant de les amenaces i fins i tot va posar en qüestió si és “més una ajuda o un obstacle” per a la credibilitat del bloc comunitari com a actor geopolític. En una intervenció davant d’ambaixadors de la UE, Von der Leyen va afirmar que Europa “ja no pot ser la guardiana de l’antic ordre mundial” i d’un món “que ja se n’ha anat i no tornarà”, malgrat que sempre recolzarà el sistema basat en normes que es va construir després de la Segona Guerra Mundial. Després d’admetre que el seu missatge “és dur” i que darrere hi ha “una conversa difícil”, va fer una crida a “construir” un camí europeu “propi” i a trobar “noves maneres de cooperar” amb els seus socis, partint de la base que la UE necessita “una política exterior més realista i guiada per interessos”.
La presidenta comunitària va fer una crida a no entrar a debatre si la guerra contra l’Iran era “necessària” o “triada”, alhora que va afirmar que “no haurien de vessar-se llàgrimes” pel règim de Teheran, que ha infligit “la mort” i la “repressió” al seu propi poble.
Macron anuncia més vaixells per protegir la zona
El president francès, Emmanuel Macron, va afirmar ahir que quan s’ataca Xipre, que aquest semestre presideix la Unió Europea (UE), “s’ataca Europa”, mentre que va anunciar el desplegament de vuit fragates més a la regió, sumida en la guerra entre els EUA i Israel contra l’Iran. En un discurs a Xipre, al costat del president d’aquest país, Nikos Jristodulidis, i el primer ministre de Grècia, Kiriakos Mitsotakis, Macron va subratllar que la defensa de l’illa mediterrània és “una qüestió essencial per al seu país, per al seu veí, soci i amic, Grècia, però també per a França i amb ella, la UE”. “La presència francesa, que es desplegarà des de la Mediterrània Oriental fins al mar Roig i (...) davant les costes (l’estret) d’Ormuz, mobilitzarà vuit fragates, dos portahelicòpters i el nostre portaavions Charles de Gaulle”, va dir. I va afegir: “L’objectiu de França és contribuir a la distensió, a la seguretat dels nostres ciutadans, a la dels nostres socis i a la llibertat de navegació.”