SUCCESSOS
Un experiment químic deixa tres ferits de 9 anys en una escola
Tres menors van resultar ferits ahir en una escola de Porqueres (Pla de l’Estany) a causa d’una explosió mentre feien un experiment de química. Les víctimes –dos nens i una nena–, de nou anys, cursen quart de primària al centre L’Entorn. Dos d’elles ja van rebre l’alta hospitalària i l’última ja es trobava fora de perill, després que les tres fossin traslladades a diversos hospitals –dos estaven greus– per cremades.
L’accident es va produir abans de les onze del matí al pati de l’escola. Els alumnes estaven manipulant una botella quan, de sobte, va explotar per motius encara desconeguts. El Sistema d’Emergències Mèdiques (SEM) va activar cinc ambulàncies, dos helicòpters medicalitzats i un equip psicològic per atendre la comunitat educativa. L’ajuntament de Porqueres va informar que la resta dels estudiants i personal educatiu es troba bé, i va demanar a la població que no s’atansés al centre.
L’alcalde, Francesc Castañer, va afirmar que l’accident ha estat tant “aparatós” com “puntual” i va insistir que l’escola és “segura”.
A través d’un comunicat a les famílies, L’Entorn va explicar que es van activar “tots els protocols establerts” i que “s’està fent el seguiment necessari”, alhora que va transmetre un “missatge de tranquil·litat” informant que l’activitat lectiva va poder continuar amb normalitat.