El boví de llet, ja en crisi, al límit per culpa dels efectes de la guerra
En perill per l’alça dels costos de producció i els baixos preus. Els fabricants d’alimentació animal alerten de tensions en el mercat de matèries primeres
L’augment dels costos de producció derivat dels conflictes internacionals amenacen la viabilitat del sector ramader, que reclama adoptar mesures per garantir la seua supervivència. Unió de Pagesos va denunciar ahir la precària situació que està travessant el boví de llet, ja que a la pressió a la baixa que pateixen des de fa mesos en els contractes de compra de llet, de fins a 2 cèntims el litre, ara s’ha de sumar un encariment dels costos.
Així, assenyalen que els últims dies s’han registrat pujades de més d’un 20% de la gasolina, un encariment que repercuteix també indirectament en altres factors productius com l’alimentació animal.
En aquest context, alerta, les explotacions no són capaces d’afrontar noves reduccions i reclamen responsabilitat a la indústria i la distribució per “garantir l’estabilitat i viabilitat al llarg de tota la cadena” a través de millores contractuals que reflecteixin en proporció aquest augment dels costos. També va exigir a les administracions “actuacions fermes” per garantir el compliment de les lleis a la cadena alimentària, evitar la destrucció de valor del producte i assegurar una remuneració justa.
En aquesta línia, la Confederació Espanyola de Fabricants d’Aliments Compostos per a Animals (Cesfac), va alertar que “la pràctica totalitat del transport nacional de matèries primeres per a alimentació animal i de pinsos acabats és per carretera, la qual cosa ens fa molt dependents dels increments dels preus dels combustibles”.
Així mateix, va assenyalar que el sector està detectant ja tensions en el mercat de determinats additius estratègics, especialment en el cas de la metionina, un aminoàcid essencial per a la formulació de pinsos.
Les dificultats logístiques internacionals i l’augment dels costos energètics estan generant retirades d’oferta, increments de preus i sobrecostos en el seu subministrament, cosa que afegeix pressió addicional a l’estructura de costos de les fàbriques d’alimentació animal.
Així mateix, JARC va reclamar activar mesures urgents per evitar un col·lapse del subministrament de fertilitzants i una escalada del gasoil, el gas i l’electricitat que posa en risc la producció agrària.