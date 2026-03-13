Els EUA autoritzen la compra de petroli rus per l'escalada de preus provocada per la guerra a l'Orient Mitjà
L'administració Trump dona llum verda a adquirir de forma temporal combustible que ja estigui en trànsit
Els Estats Units han anunciat que autoritzaran la compra de petroli rus per intentar contenir l'alça de preus provocada per la guerra a l'Orient Mitjà i les disrupcions a l'estret d'Ormuz. "Per incrementar l'abast global del subministrament existent, el departament del Tresor dels Estats Units atorga una autorització temporal perquè els països adquireixin petroli rus actualment varat a la mar", ha anunciat el titular del departament del Tresor estatunidenc, Scott Bessent, en un comunicat. Segons ha indicat, la mesura tindrà un "abast limitat i a curt termini" i s'aplica "únicament al petroli que ja està en trànsit". L'aixecament de les sancions que els EUA aplicaven als petroliers russos s'allargarà, en principi, fins a l'11 d'abril.
"El president dels Estats Units està prenent passos decisius per promoure l’estabilitat als mercats energètics globals i treballa per mantenir els preus baixos mentre fem front a l’amenaça i la inestabilitat que suposa el règim terrorista iranià", ha defensat Bessent.
"Aquesta mesura, limitada i a curt termini, s’aplica només al petroli ja en trànsit i no proporcionarà un benefici financer significatiu al govern rus, que obté la majoria dels seus ingressos energètics dels impostos rebuts en el punt d’extracció", ha afegit.
El moviment de l'administració de Trump hauria de contribuir a una baixada del preu del barril de petroli, que en les darreres hores ha tornat a escalar fins prop dels 100 dòlars.
L'anunci també arriba després que l'Agència Internacional de l'Energia (AIE) acordés alliberar de forma conjunta 400 milions de barrils de petroli per intentar contenir els preus.