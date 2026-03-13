POLÍTICA
El Govern afirma que necessita més temps per desencallar l’IRPF
Avisa ERC que seria “un desastre” no tenir nous pressupostos. Esquerra considera que el PSC s’ha mogut poc a favor de Catalunya davant del PSOE
El conseller de la Presidència, Albert Dalmau, va afirmar ahir que el Govern necessita “uns mesos més” per resoldre la gestió de l’IRPF que reclama ERC. “Què fem mentrestant? Condemnem Catalunya a no tenir pressupostos? Crec que ens hem guanyat la confiança perquè hem complert amb Rodalies i el finançament”, va assegurar en una entrevista a Catalunya Ràdio. Preguntat per si creu que hi haurà acord abans del 20 de març, quan el Parlament vota les esmenes a la totalitat als comptes, Dalmau es va mostrar “optimista” i va assegurar que la Generalitat “s’hi deixarà la pell”. En aquest context, va avisar ERC que seria un “desastre” que Catalunya no tingués nous pressupostos i que “s’embussarien” les inversions.
Dalmau va assegurar que durant aquest 2026 s’ha de treballar en la recaptació de l’IRPF, però va defensar que es necessita temps. “Les coses difícils no passen d’un dia per l’altre. El compromís del Governm és allà”, va insistir. A part de les modificacions legislatives necessàries a Madrid, el conseller també va assenyalar que l’Agència Tributària de Catalunya (ATC) ha de preparar-se per poder recaptar l’IRPF, ja que “no està en les millors condicions”. En aquest sentit, va dir que és necessari desenvolupar l’ATC perquè tingui un “mínim de musculatura”. Segons Dalmau, cal assegurar-se que des de Catalunya es fa el millor treball del que fan els altres. El titular de la Presidència va remarcar que amb ERC “encara hi ha molt camí per fer” i va citar els acords dels últims mesos: finançament singular, empresa mixta de Rodalies i el consorci d’inversions.
La secretària general d’ERC, Elisenda Alamany, va contestar a les declaracions de Dalmau afirmant que la sorprèn “com de poc” el PSC s’ha mogut per defensar Catalunya davant del PSOE i la contradicció que considera que existeix entre la confiança del PSC i els recels del PSOE davant de la recaptació de l’IRPF.
Alamany va titllar de precipitat i de “cop d’orgull” que el Govern hagi presentat la proposta per als comptes sense tancar el suport dels republicans. Amb tot, confia a poder arribar a un acord sobre l’IRPF abans del dia 20.