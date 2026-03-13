El Govern central prepara una rebaixa de la llum, però no tocarà l’IVA d’aliments
Descarta bonificar el preu del combustible
El ministre d’Economia, Carlos Cuerpo, va anunciar ahir que el Govern central prepara un reial decret llei per fer front als efectes de la guerra al Pròxim Orient que contempla mesures fiscals per contenir els preus de l’energia, així com ajuts específics per a dos dels sectors més afectats per aquesta crisi: el camp i el transport per carretera. Així ho va traslladar ahir després de reunir-se amb els sindicats i la patronal per abordar aquest paquet de mesures.
El que sí que sembla descartar l’Executiu, malgrat que Cuerpo va indicar que estan encara avaluant totes les mesures, és la bonificació al preu dels combustibles, com es va fer quan la guerra d’Ucraïna, de 20 cèntims per litre, o la rebaixa de l’IVA dels aliments. Cuerpo també va evitar concretar si les mesures que es vagin a prendre arribaran a temps de ser aprovades en el Consell de Ministres de dimarts vinent.
“La prioritat és tancar el text amb la màxima celeritat, en els propers dies perquè estigui preparat per a la seua aprovació”, va assegurar. A banda de les esmentades mesures, el paquet inclourà altres qüestions com la prohibició d’acomiadaments en les empreses per causes energètiques “com vam fer en altres crisis”, va explicar la ministra de Treball, Yolanda Díaz, que en va recordar altres de ja contemplades en la legislació, com la subvenció als ERTO per als sectors que travessen dificultats.
Respecte a l’electricitat, sectors i agents socials coincideixen a defensar l’efecte positiu que tindrien la rebaixa de l’IVA de la llum al deu per cent o la suspensió de l’impost de generació elèctrica, ja posats en marxa després de l’esclat de la guerra a Ucraïna.
En l’àmbit dels combustibles, estudien com actuar, descartant les bonificacions directes, com la de 0,20 euros per litre aplicada fa quatre anys, que és “una de les mesures” desaconsellada per sectors i agents socials.