POLÍTICA
Pedro Sánchez exhibeix el seu balanç davant la recta final de la legislatura
El president assegura que pretén presentar els Pressupostos i arribar a un acord en habitatge. Denuncia “causes polítiques” contra la seua esposa i el seu germà
El president del Govern central, Pedro Sánchez, va fer ahir balanç de la legislatura i va destacar assoliments que considera que han convertit Espanya en un país millor i que va presentar com a full de serveis davant de la recta final del seu mandat, al qual va dir que encara li queda un any.
Sánchez va comparèixer al Palau de la Moncloa per fer el tradicional balanç del curs polític, en una compareixença molt marcada pels incendis que assolen diverses províncies espanyoles, però la seua intervenció va servir per analitzar no només la seua gestió en aquell període, sinó en tota la legislatura.
Va fer una menció especial als assoliments econòmics i socials, que va contraposar amb la tasca dels governs del PP i que es va mostrar convençut que no s’haurien aconseguit si l’ara principal partit de l’oposició estigués al capdavant de l’Executiu.
Va assenyalar que, malgrat un context complicat, Espanya es manté per tercer any com la gran economia de la Unió Europea que més creix i que tancarà el 2026 amb un creixement “cinc vegades superior al d’Itàlia, quatre vegades superior al d’Alemanya i tres vegades superior al de França”. Segons Sánchez, aquest creixement permet crear “més i millor ocupació”, amb una caiguda de la taxa de temporalitat.
El president del Govern central va afirmar que “queda un any per culminar aquesta legislatura” i va apostar per aplicar “reformes” i “continuar avançant” amb mesures com l’aprovació dels pressupostos generals de l’Estat (PGE) del 2027.
Quant a la decisió d’ajornar l’aprovació del decret d’habitatge pactat pel PSOE i Sumar fins al proper mes de setembre per la falta de suport dels socis, va dir que ara toca “teixir aliances” al Congrés. “Som un govern en minoria parlamentària, com he dit moltes vegades”, va reconèixer.
Entre els objectius marcats per Sánchez també es troba la petició al PP perquè s’afegeixi a un pacte d’Estat sobre l’emergència climàtica que serveixi, entre altres assumptes, per fer front als incendis forestals.
D’altra banda, es va referir com a “causes polítiques” als procediments judicials oberts contra el seu germà, David Sánchez, i la seua esposa, Begoña Gómez, i i va incidir que ambdós són “dos persones amb passats d’integritat i professionalitat”.
A més, va reiterar el seu suport a l’expresident socialista José Luis Rodríguez Zapatero arran de la seua entrevista sobre la seua imputació pel cas Plus Ultra, mentre que va mostrar “una vegada més” la seua “absoluta tranquil·litat” respecte al rescat d’aquesta aerolínia.
El president del Govern espanyol també va afirmar que la llei d’amnistia ha aconseguit “que es tornin a retrobar ni més ni menys que el PP i Junts”. “Es vol reunir a Feijóo amb Puigdemont”, va destacar i va assenyalar que “al darrere va Vox, que no sabem gaire bé què opina”.
D’altra banda, va celebrar que el Tribunal de Justícia de la Unió Europea (TJUE) hagi “avalat” la llei d’amnistia al considerar que buscava “afavorir la reconciliació”. “Va ser una decisió valenta i una decisió necessària que ens permet tornar a mirar junts cap al futur”, va afegir.
El secretari general del PP, Miguel Tellado, va dir que el balanç que va fer el president del Govern del curs polític és d’un “triomfalisme insultant”, propi d’algú que “viu completament fora de la realitat”.