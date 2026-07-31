JUSTÍCIA
Borràs desvincula l’indult de negociacions polítiques
Considera que no ha estat “plat de bon gust” per a Sánchez. El PP acusa el cap de l’Executiu de “perdonar la corrupció”
L’expresidenta del Parlament i presidenta de la Fundació Junts, Laura Borràs, va desvincular ahir l’indult parcial concedit pel Govern central de “qualsevol negociació política” entre el PSOE i els de Carles Puigdemont. En una entrevista a 3CatInfo, va assegurar que, per a l’Executiu que encapçala Pedro Sánchez, no ha estat un “plat de bon gust” concedir-li la mesura de gràcia, malgrat que així ho reclamava la sentència del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya que la va condemnar pels delictes de prevaricació i falsedat de documents oficials. “Això ha reparat una part del meu sofriment personal i familiar més immediat, però és evident que no confonc l’indult parcial amb una reparació ni puc considerar-ho una victòria”, va asseverar.
Borràs, que va subratllar que ella “mai” ha demanat l’indult i va afirmar que si se li ha concedit és perquè “la demana un jutge”, va defensar que, des de l’inici de la seua causa, ha buscat “un tribunal honest que fes caure” el seu cas “injust”. Ara, amb el “recorregut judicial espanyol” esgotat, inicia el “camí de la justícia europea”.
“La reparació arribaria efectivament quan aquesta causa es desmuntés o amb un indult total”, va assenyalar. Així mateix, va criticar Sánchez al dir la vigília que havia estat condemnada per malversació. “Que no sàpiga ni per què m’han condemnat, que té bastant a veure amb la política, demostren el nivell de descrèdit en el qual es troba la política”, va concloure.
Per la seua part, el PP va retreure al cap de l’Executiu que “parli de la lluita contra la corrupció al matí” i “indulti la corrupció hores després”, amb referència a la mesura de gràcia aplicada a Borràs. El secretari general del partit, Miguel Tellado, va recordar que Sánchez “renegava” dels polítics que concedien indults a polítics i que va arribar a la Moncloa dient que “estava en contra” de fer-ho. Així, va criticar que el Govern central anunciés la mesura “amb nocturnitat” i que Sánchez no l’esmentés durant el balanç del curs polític que va realitzar el mateix dia.