CRISI
El Govern central mobilitza l’exèrcit arran de l’entrada de 20.000 migrants a Ceuta
Una columna humana de cinc quilòmetres espera a la frontera i setze han mort a l’aigua. La Guàrdia Civil considera l’actuació del Marroc superficial i sindicats policials denuncien que no fa res
Milers d’immigrants, uns 20.000 segons els últims càlculs, van accedir ahir nadant i especialment a peu vorejant l’espigó que separa la ciutat de Ceuta del Marroc, mentre una multitud en una cua de 5 quilòmetres estava esperant a l’altre costat de la frontera per poder entrar de la mateixa manera. Aquestes arribades són una constant l’última setmana i han desbordat la capacitat d’atenció a la ciutat autònoma. Els migrants es dirigien directament caminant a l’interior de Ceuta, després que un cordó policial establert a primera hora de la tarda d’ahir en el costat espanyol de la frontera fos retirat davant de la massiva afluència de persones des del Marroc. Hores després, Moncloa va anunciar que mobilitzarà les Forces Armades amb l’objectiu de recolzar i reforçar la Guàrdia Civil per mantenir la seguretat a la ciutat. En les últimes 24 hores d’allau han estat recuperats 16 cossos del mar de Ceuta.
La delegació del Govern central va assegurar que la Gendarmeria marroquina està col·laborant. Tanmateix, fonts de la Guàrdia Civil van dir que l’ajuda és superficial i no aconsegueix contenir la pressió. Sindicats de Policia també denuncien que el Marroc no està fent “absolutament res” per impedir les entrades.
Rabat, pel seu costat, atribueix les entrades massives a Ceuta a bandes criminals i diu que la col·laboració amb Espanya és “exemplar”. Aquestes allaus es produeixen després de la recent sentència del Tribunal Suprem que prohibeix les devolucions en calent de les persones que arriben nedant a Ceuta i Melilla. El president de Ceuta, Juan Jesús Vivas, va demanar “socors” al Govern i l’“emergència nacional” per la pressió migratòria, reclamant a l’Executiu que assumeixi el “comandament únic” amb accions “contundents” que responguin a una crisi d’“aquesta magnitud i naturalesa”. Interior va respondre que no és possible l’emergència d’interès nacional perquè no està contemplada per a crisis migratòries.
El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, va urgir declarar l’emergència, igual que Podem, i desplegar l’exèrcit davant d’“una crisi de seguretat nacional”.
La Casa Blanca atribueix la situació a Ceuta a polítiques d’“extrema esquerra” d’Espanya, i el secretari general de l’ONU, António Guterres, demana respectar “els drets i la dignitat” dels que arribin.
El 2021, més de 10.000 persones van accedir irregularment a la ciutat autònoma.