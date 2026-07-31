POLÍTICA
Illa lloa la diversitat cultural de Catalunya
El president de la Generalitat, Salvador Illa, va situar ahir Singapur com a exemple de convivència en un país “divers i plural”, on tenen cabuda diferents religions i ètnies. “Això no els fa febles, els fa forts; ho dic per aquests missatges de por al que és diferent que tenim a casa nostra”, va asseverar durant un fòrum empresarial en el marc del seu viatge institucional pel sud-est asiàtic.
També va demanar aprendre de la capacitat de ser un “país petit en mida amb gran ambició”. “No fa falta ser més gran per ser influent”, va dir. Illa va assegurar també que Catalunya i la pròspera ciutat estat tenen “grans oportunitats per aprofitar juntes” .
Per això, va animar els empresaris a invertir a Catalunya, destacant les infraestructures i la logística amb què compta. “Catalunya és una aposta segura per invertir, treballar i viure”, va concloure.