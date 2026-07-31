EMERGÈNCIES
Presó per a un home de 58 anys detingut per provocar tres incendi forestals a l’Anoia
Un de declarat a principis de mes, que va cremar 450 hectàrees, un altre al juny i un tercer el juliol del 2024
Els Mossos d’Esquadra van detenir dilluns un home de 58 anys com a presumpte autor de l’incendi forestal originat el passat 6 de juliol a Carme, a la comarca de l’Anoia. Les flames van calcinar més de 450 hectàrees forestals i agrícoles, a part d’empreses i habitatges. Va afectar set municipis, on es va haver de confinar els veïns. Així mateix, va ser necessari desallotjar la urbanització Les Garrigues, a la Pobla de Claramunt.
Els Agents Rurals van poder determinar que l’origen del foc era al voral de la carretera BV-2131, on també van localitzar restes mig cremades de fragments de cartró d’un paquet de llaunes de cervesa.
A més, es va relacionar aquesta persona amb un incendi originat a la mateixa zona el passat 29 de juny i un altre d’ocorregut el juliol del 2024. Després del seu arrest el jutjat d’Igualada va decretar presó provisional, comunicada i sense fiança per un delicte d’incendi forestal agreujat.
A Toledo, la Guàrdia Civil va detenir ahir dos homes com els presumptes responsables de l’inici de l’incendi forestal originat a Almorox el 22 de juliol, ja que pel que sembla estaven fent treballs de soldadura o utilitzant una radial malgrat que estava prohibit. Ambdós, veïns de la localitat de 51 i 42 anys, feien treballs que no estaven permesos en una parcel·la d’origen forestal.
El foc, que va calcinar unes 900 hectàrees, va obligar a desallotjar diversos pobles de la zona i diverses urbanitzacions d’Almorox. Tots dos arrestats van quedar en llibertat provisional després de passar a disposició de l’autoritat judicial, que els va imposar mesures cautelars, com la prohibició de sortir del país.
També a Lleó la Guàrdia Civil va detenir un jove de 22 anys com a presumpte autor d’un delicte d’incendi forestal ocorregut a la matinada del 22 al 23 de juliol al paratge de Las Salinas, a Matachana, dins del terme municipal lleonès de Castropodame.
El Govern espanyol quantifica en unes 180.000 hectàrees la superfície cremada a Espanya des de començament d’any i en 38 el nombre de grans incendis forestals. El terreny calcinat multiplica per més de sis l’afectat durant el mateix període del 2025.