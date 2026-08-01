SUCCESSOS
Detingut per l’assassinat de la seua parella a Santander
Va confessar el crim de la jove de 27 anys a la policia i no hi ha denúncies prèvies. Arrestat per un altre feminicidi a Màlaga
Una dona de 27 anys va morir ahir al ser apunyalada presumptament per la parella, un home de 39 anys, en un habitatge de Santander. Els fets van succeir sobre el migdia, quan la Policia Nacional va rebre un avís sol·licitant la seua presència al domicili. Quan es van personar van trobar la dona a l’interior amb ferides sagnants. Encara que van sol·licitar la presència urgent de serveis sanitaris, només van poder confirmar la mort de la víctima. L’individu va ser detingut allà mateix després de confessar-se autor de l’homicidi i va ser traslladat a la Comissaria de la Policia Nacional a Santander. Entre la parella, que feia poc que acabaven de ser pares, no constaven denúncies prèvies per maltractaments. En cas de confirmar-se aquest cas com un crim masclista, elevaria a 33 les dones assassinades en mans de les seues parelles o exparelles per violència masclista des de començament d’any i a 1.374 des del 2003, quan es van començar a recopilar aquestes dades. D’altra banda, la Guàrdia Civil va arrestar un home per la presumpta relació amb l’assassinat d’una dona de 45 anys la setmana passada a la localitat malaguenya de Benahavís. Inicialment, la investigació va descartar la violència de gènere, ja que, segons va assenyalar el delegat del Govern central a Andalusia, Pedro Fernández, “no hi ha constatada relació de parella ni exparella entre ambdós”.