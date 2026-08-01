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Donald Trump anuncia un acord per al “desarmament total” de Hamas
L’organització condiciona el pacte a la retirada israeliana de Gaza. El ministre ultra Ben Gvir ho veu “inacceptable” i demana seguir amb “els assassinats selectius”
El president dels EUA, Donald Trump, va anunciar ahir un acord “històric” amb el Moviment de Resistència Islàmica (Hamas) i totes les altres forces armades a la Franja de Gaza pel seu “desarmament complet”. En un missatge a Truth Social, el líder nord-americà va dir que és una “fita important” per implementar el seu pla de 20 punts i tenir pau i seguretat. També va manifestar que una vegada s’hagi completat el desarmament, les forces d’Israel “es retiraran” i la Força d’Estabilització Internacional (ISF) de Nacions Unides treballarà conjuntament amb la nova policia de Palestina per mantenir una Gaza “segura per als seus residents i els seus veïns”.
L’acord, segons Trump, permetrà a Israel tenir “la seguretat que mereix” i Gaza deixarà d’utilitzar-se com a base per a “atacs terroristes”. En el seu missatge, va assegurar que no permetran que tornin les amenaces que van començar des de Gaza el 7 d’octubre del 2023.
El líder nord-americà va recordar que fa un any hi havia una “guerra violenta i furiosa, una crisi humanitària i ostatges retinguts en un captiveri brutal”. Malgrat el “progrés històric”, va reconèixer que encara queda molta feina per fer. La decisió arriba dies després que el director general de la Junta de Pau per a Gaza, el diplomàtic búlgar Nikolai Mladenov, confirmés diumenge que el Govern d’Israel havia donat llum verda a l’entrada a la Franja de Gaza de la Força Internacional d’Estabilització, la missió de pau organitzada pel mateix Trump.
El grup islamista palestí Hamas va confirmar l’acord per al seu desarmament i va assegurar que inclou “l’obligació” d’Israel “de retirar-se de la Franja de Gaza”, després de l’anunci del president dels EUA.
Per la seua part, el ministre de Seguretat Nacional israeliana, Itamar Ben Gvir, va titllar d’“inacceptable” l’acord i va defensar que continuessin els “assassinats selectius” dels seus membres i l’ocupació de l’enclavament palestí per part d’Israel.
Ahir, una persona va morir arran de l’impacte d’un dron israelià en el centre de la Franja de Gaza poques hores després que Trump anunciés l’acord per al “desarmament total” de Hamas.