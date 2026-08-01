INCENDIS
Estabilitzat l’incendi de la Vall d’Uixó, amb 9.568 ha cremades
L’incendi de la Vall d’Uixó (Castelló) va quedar estabilitzat ahir a la tarda després de set dies actiu en què ha cremat 9.568 hectàrees en un perímetre de 89 quilòmetres, la qual cosa va permetre la tornada a les seues cases dels veïns dels municipis d’Artana i Eslida, els últims evacuats.
El conseller d’Emergències i Interior, Juan Carlos Valderrama, va informar després de la reunió del Cecopi de l’estabilització de la superfície afectada pel foc i el pas a la situació 1 del Pla Especial davant el risc d’Incendis Forestals, a pesar que també va advertir que hi pot haver algun rebrot en els punts calents.
D’altra banda, Bombers de la Comunitat de Madrid, Bombers Forestals i Agents Forestals treballaven ahir en l’extinció d’una reproducció de l’incendi a la zona de l’embassament de San Juan.
A Badajoz, efectius del Pla Infoex ho feien en l’extinció d’un incendi forestal declarat al terme municipal d’Herrera del Duque, que va obligar a evacuar una planta embotelladora propera.