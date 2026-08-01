CRISI
Feijóo acusa Sánchez d’improvisar i demana canviar la llei d’Estrangeria
Puigdemont apressa al traspàs de competències migratòries per evitar que crisis com aquesta impactin a Catalunya. ERC carrega contra Interior per falta de previsió
El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, va acusar ahir el president del Govern espanyol, Pedro Sánchez, d’“improvisar” a l’anunciar la instal·lació de boies a l’espigó de Ceuta i va criticar que “no està a l’altura” d’aquesta emergència migratòria, que és també una “crisi de sobirania”. Va demanar que es depurin responsabilitats a l’Executiu i va proclamar que les gestions diplomàtiques amb el Marroc no donen els seus fruits. També va apressar a canviar la llei d’Estrangeria.
El secretari general de Vox al Congrés, José María Figaredo, va demanar activar l’Exèrcit a Ceuta, “caçar” els migrants i tornar-los al Marroc: “Són invasors.”
La diputada de Més Madrid adscrita al grup Sumar Tesh Sidi va responsabilitzar el Marroc de la crisi migratòria a Ceuta, amb l’objectiu de desestabilitzar Espanya, en connivència amb EUA i Israel, i va advertir que “no es pot negociar amb qui té una pistola a sobre de la taula”.
Per la seua part, el líder de Junts, Carles Puigdemont, veu “incompetència” del Govern central i assenyala que Junts va proposar la delegació de competències en immigració a Catalunya “precisament” perquè pogués tenir eines i evitar que crisis com les de Ceuta i Melilla impactin sobre els serveis públics, que veu cada dia més insuficients per atendre les necessitats dels catalans.
La portaveu d’ERC al Parlament, Ester Capella, va criticar que el Govern central, en especial el ministeri de l’Interior, no ha estat a l’altura i ha faltat previsió i coordinació.
El president de França, Emmanuel Macron, va traslladar la seua solidaritat al president del Govern espanyol, Pedro Sánchez, a qui ha ofert “tota l’ajuda necessària” per afrontar la crisi migratòria a Ceuta, incloent a través de l’Agència Europea de la Guàrdia de Fronteres i Costes (Frontex). Alhora, la policia francesa ha reforçat la vigilància en els punts fronterers del Pirineu, en zones com la Cerdanya o la Val d’Aran, per la situació a Ceuta. Mentrestant, la Comissió Europea va insistir que “no hi ha moviments” de migrants des de Ceuta cap a l’Europa continental, segons va assegurar el comissari europeu de Migracions, Magnus Brunner, en un missatge a X.