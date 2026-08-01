CRISI
Més de 53.000 migrants dels 60.000 que van entrar a Ceuta ja han tornat al Marroc
Sánchez s’obre a reformes legals després de l’“atac a la integritat territorial d’Espanya”. Culpa de la crisi les màfies a l’aprofitar-se de la sentència del Tribunal Suprem sobre les devolucions en calent
Uns 53.000 migrants dels 60.000 que havien entrat de forma irregular a Ceuta des de la matinada de dijous passat haurien retornat ja al Marroc, segons dades del ministeri de l’Interior, que va explicar que les sortides des de Ceuta al país veí s’estaven produint a un ritme de 150 persones per minut.
Centenars de persones enfilaven la carretera d’accés a la frontera per tornar al Marroc a primera hora de la tarda per diversos motius, entre els quals l’acord entre Espanya i el Marroc per a la repatriació, així com l’absència de comerços, superfícies comercials o bars oberts a Ceuta per poder atendre les necessitats més bàsiques. Tanmateix, encara hi havia milers de persones deambulant sense un rumb fix per diferents carrers i barriades de la ciutat ceutina. D’altra banda, la Guàrdia Civil i l’Exèrcit estaven actuant a peu de platja a la zona del Tarajal per impedir l’accés de més persones pel mar.
D’altra banda, ahir es va elevar a 57 els cadàvers trobats a la costa ceutina després de l’entrada massiva de persones procedents del Marroc, segons van assenyalar fonts policials. Amb aquests, s’eleva a 89 el nombre de migrants que han mort aquest any intentant entrar nadant a Ceuta.
El president del Govern espanyol, Pedro Sánchez, que va visitar la ciutat autònoma, va obrir la possibilitat d’una reforma legal després de l’“atac a la integritat territorial d’Espanya” que va considerar que ha suposat l’entrada massiva de persones a Ceuta procedents del Marroc.
El cap de l’Executiu, que va destacar la cooperació que hi ha hagut amb el govern local, va llançar un missatge de suport als ceutins i va afirmar que es fa càrrec de la seua situació emocional. “Ceuta és una ciutat espanyola”, va emfatitzar abans de considerar que el que ha succeït aquests dies, especialment dijous, és “un atac, una violació de la integritat territorial d’Espanya”. Davant d’això, va assegurar que el Govern central utilitzarà tots els ressorts i recursos de l’Estat per garantir la seguretat dels ceutins i la convivència a la ciutat.
Per a Sánchez, l’origen de la situació és una lectura interessada per part de les màfies que trafiquen amb éssers humans de la sentència del Tribunal Suprem que impedeix les devolucions en calent de les persones que arribin nadant a territori espanyol al considerar que no existeix una frontera física com sí que hi ha una frontera terrestre.
Per això, és pel que va assenyalar que el Govern d’Espanya analitzarà si cal fer alguna modificació legal, amb referència a la llei d’Estrangeria, per poder garantir les repatriacions en frontera de la manera més eficient possible.
A més, va informar que ha demanat a Salvament Marítim que, en col·laboració amb l’Armada i la Guàrdia Civil, es despleguin boies al mar que permetin visualitzar la frontera entre Espanya i el Marroc i des del punt de vista administratiu es doni compliment a la sentència del Tribunal Suprem alhora que es facilita la repatriació dels qui arriben nadant.
Per altra banda, la reobertura de la frontera entre Melilla i el Marroc, prevista per ahir amb l’objectiu de permetre el pas dels milers de persones que quedaven bloquejades des de les 22.00 hores de dijous, es va veure novament frustrada per un nou intent d’entrada massiva a la ciutat autònoma.