FOCS
Els incendis forestals han calcinat ja més de 186.000 hectàrees
El que més preocupa és un a El Bierzo
La vicepresidenta tercera i ministra per a la Transició Ecològica i el Repte Demogràfic, Sara Aagesen, va advertir ahir que els incendis forestals han afectat ja a més de 186.000 hectàrees a Espanya des de començament d’any, davant les 33.360 del mateix període del 2025, i va assenyalar que s’han registrat 38 grans incendis forestals, davant els dotze comptabilitzats fa un any.
Aagesen va demanar mantenir la “màxima precaució” tot i el final de l’onada de calor, ja que les temperatures es mantindran “extraordinàriament altes”, almenys fins demà dilluns, quan s’espera una normalització dels valors tèrmics.
El foc de Veguellina, al municipi de Villafranca del Bierzo (Lleó), continuava ahir en emergència 2 i és el que més preocupa en aquests moments, mentre els Bombers continuaven refrescant la superfície a la Vall d’Uixó (Castelló), foc que ha calcinat gairebé 9.568 hectàrees i va quedar estabilitzat divendres.
A la serra nord de Madrid es mantenia la situació operativa 2 i els Bombers de la Comunitat continuaven supervisant els punts calents de l’incendi, un treball “essencial” quan no poden volar els mitjans aeris, segons va informar el Servei 112.
El Pla Infoex va informar també que l’incendi forestal declarat divendres a Ferrera del Duque (Badajoz) va quedar estabilitzat.
Per altra banda, l’Autoritat Nacional d’Emergències i Protecció Civil de Portugal (ANEPC) va indicar que preocupava l’incendi a la localitat de Valpaços (nord-est) per la seua proximitat amb la frontera espanyola, ja que l’altre a la localitat de Chaves –també al nord i a prop de la frontera amb Galícia– ja va ser declarat resolt divendres.