SUCCESSOS
Hospitalitzats dos treballadors per una fuga d’amoníac
En una empresa de Vilamalla
Nou treballadors d’una empresa de processats de farina de Vilamalla (Alt Empordà) van haver de ser evacuats i dos d’ells van ser traslladats a centres hospitalaris per una fuga d’amoníac que es va produir al matí a la teulada de l’edifici, per la qual cosa Protecció Civil va activar el Pla Procicat.
La fuita vaporitzada s’hauria produït en una vàlvula exterior al sostre de l’empresa, segons els Bombers, i va crear un núvol tòxic.
Mitja hora després, la mateixa fuga ja havia “disminuït molt”, però els Bombers hi treballaven a mitja tarda, per la qual cosa no es va donar per tancada la incidència, mentre Protecció Civil mantenia activat el Pla Procicat.
Malgrat la ràpida reacció dels treballadors, que van abandonar el perímetre de l’empresa tan aviat com es van adonar del que passava, nou persones van haver de rebre assistència per part dels sanitaris del SEM. D’aquestes, dos van ser evacuades a l’Hospital de Figueres i al Trueta de Girona, respectivament, on van ingressar en estat lleu.
L’empresa està ubicada als afores de Vilamalla, però la fuita no ha suposat un risc per a la població del municipi, segons els Bombers.