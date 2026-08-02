EUROPA
Un nou atac rus sobre Kíiv causa almenys nou morts i trenta ferits
Zelenski denuncia la falta de míssils antiaeris per evitar els bombardejos. L’Oleoducte del Caspi suspèn les operacions pels atacs d’Ucraïna
Almenys nou persones van morir ahir i 30 més van resultar ferides, entre elles quatre nens, en un atac llançat durant la matinada d’aquest dissabte per les Forces Armades de Rússia sobre Kíiv, la capital ucraïnesa.
“Lamentablement, nou veïns de Kíiv han mort”, va informar el govern regional, en un missatge a les xarxes socials. Per la seua part, el president ucraïnès, Volodímir Zelenski, va detallar que els atacs van afectar set districtes de la capital, danyant infraestructura civil i fins i tot l’ambaixada de Lituània.
“Com de costum, els russos han atacat edificis residencials comuns”, va denunciar Zelenski en un missatge a les seues xarxes socials. El líder ucraïnès va xifrar en 185 els drons i en 35 els míssils –dels quals 27 balístics– llançats per les forces russes durant la nit.
“L’objectiu principal era Kíiv, però també van atacar les regions de Dnipró, Sumi, Khàrkiv i Poltava”, va assenyalar el president ucraïnès.
Carències ucraïneses
Zelenski va tornar a denunciar les carències de l’arsenal ucraïnès per fer front a aquest tipus d’atacs i va lamentar que tan sols van poder abatre un dels míssils balístics fets servir per Rússia en les últimes hores. Tot perquè no tenen projectils Patriot per equipar les defenses aèries.
“És precisament aquesta escassetat d’interceptors de míssils balístics el que anima Rússia a llançar aquest tipus atacs contra la vida. És fonamental que els nostres socis comprenguin que aquests mitjans es necessiten no en magatzems per a possibles escenaris, sinó aquí i ara, per contenir i aturar la guerra russa a Ucraïna”, va reclamar.
Per la seua part, el Consorci de l’Oleoducte del Caspi (CPC) rus va confirmar la suspensió temporal de les operacions del conducte, que transporta cru des del Kazakhstan fins a la terminal russa de Novorossisk, a causa dels recents atacs ucraïnesos.
Explosió a Moscou
En un altre ordre de coses, almenys tres persones van morir i quinze més van resultar ferides com a conseqüència d’una potent explosió ocorreguda prop d’una cafeteria del centre de Moscou.