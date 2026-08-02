MERCAT
Pressió creixent sobre els preus de la ramaderia
La pesta manté les cotitzacions enfonsades en el porcí. Alerta per la caiguda de l’explotació de boví de carn
La ramaderia espanyola afronta una “creixent pressió” sobre els preus i un escenari “més exigent”, segons les dades del 2025 i els primers mesos del 2026 que recull l’informe d’Agrifood Comunicació i AgroBank, d’acord amb les dades del ministeri d’Agricultura i la Comissió Europea. L’estudi revela que Espanya lidera la producció i l’exportació de carn de porc a Europa amb marges històrics en avicultura i bat rècords a Àsia. Tanmateix, el boví acumula una caiguda d’exportacions sense precedents, el lacti encadena mesos de preus a la baixa i la pesta porcina africana es manté com una amenaça amb greus conseqüències.
El porcí representa el quaranta per cent de tota la producció ramadera espanyola, liderada per Lleida i Osca, i ha consolidat Espanya com a primer Estat membre productor de la Unió Europea, amb més de 5 milions de tones anuals i com a primer exportador europeu.
Espanya compta amb una “palanca competitiva” al ser el primer productor de pinsos de la UE, amb 40 milions de tones anuals.
El mercat acusa una pressió de preus, ja que, els canals de porc blanc cotitzen entorn de 160 euros/100 kg, uns 50 euros per sota de la mitjana del període 2021-2025, com a conseqüència de la reducció d’exportacions comunitàries, i amb l’alerta màxima dels productors per la pesta porcina, destaca l’informe.
Per la seua part, el sector boví ha experimentat una “caiguda” de les exportacions d’animals vius, que van caure un 80% entre el gener i l’abril d’aquest any respecte al mateix període del 2024, al passar de 25.134 a tot just 4.956 tones. Les perspectives per al boví han apuntat a una recuperació lenta, condicionada per la necessitat de reactivar les exportacions d’animals vius i per la pressió d’un consumidor que continua inclinant-se cap a carns de menor preu, d’acord amb l’estudi.