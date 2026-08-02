MIGRACIÓ
Sánchez s’enfronta a 22 socis de la UE per les crítiques a la seua gestió en la crisi de Ceuta
Retreu l’actitud d’alguns governs pels seus atacs a Espanya. Per contra, els països comunitaris apunten a la regularització massiva espanyola com a causa de l’incident a la ciutat autònoma
El president del Govern espanyol, Pedro Sánchez, va enviar ahir una carta a la presidenta de la Comissió Europea, Ursula Von der Leyen, per traslladar-li la seua “seriosa preocupació” sobre la “recent reacció” d’“alguns governs europeus” arran de la crisi migratòria originada a Ceuta.
Sánchez, que ahir va iniciar les seues vacances juntament amb la seua família a La Mareta, a Lanzarote, qualifica d’“asimètrica” la resposta que han donat la resta d’estats membre, i critica que hi hagi els qui han optat per “atacar Espanya” i “demanar la seua exclusió temporal de l’Espai Schengen”. Una actitud, segons ell, impulsada per “prejudicis, notícies falses, ignorància o interessos polítics”.
Una resposta que no ha estat majoritària, segons el cap de l’Executiu, perquè “la majoria” dels països europeus ha mostrat el seu “suport” a Espanya després de l’entrada “inesperada” de 50.000 persones, de les quals s’ha aconseguit retornar “la pràctica totalitat dels migrants que van creuar de forma irregular” i “evitar qualsevol moviment posterior no autoritzat cap a l’Europa continental”.
Tanmateix, els líders de 22 països europeus van advertir en una altra missiva que polítiques com la regularització d’un “nombre molt elevat” de migrants poden actuar com a “factors d’atracció” de fluxos migratoris il·legals.
En una carta dirigida als presidents del Consell Europeu i de la Comissió Europea, António Costa i Ursula von der Leyen, així com al primer ministre d’Irlanda, Micheál Martin –el país del qual exerceix la Presidència rotatòria del Consell de la UE–, els signants (tots els països de la UE tret de Portugal, França, Luxemburg i Irlanda) reclamaven una videoconferència urgent dels ministres de l’Interior del bloc.
En aquest sentit, van avisar que estan disposats a “reforçar o reintroduir controls temporals” a les fronteres interiors per afrontar el risc de moviments secundaris, malgrat que encara no s’ha detectat cap desplaçament no autoritzat des de Ceuta cap a la resta d’Europa.
Finalment, els ministres de l’Interior de la Unió Europea es reuniran dimarts per videoconferència per abordar l’evolució d’aquesta crisi migratòria.
En un altre ordre de coses, els alcalde del municipis aranesos que afronten amb França com és el cas de Les i Bossòst, van indicar que no es va veure cap tipus de control per part de la gendarmeria gal·la.
L’alcalde de Les, Andreu Cortés, va explicar que l’activitat comercial va ser com qualsevol dissabte.
L’alcaldessa de Bossòst, Montse de Burgos, es va desplaçar fins el port d’Eth Portilhon, que separa ambdós estats, i va remarcar que no hi havia presència policial en tot el dia, “una cosa que és habitual a l’altre costat de la frontera sempre que es produeix una crisi internacional”.
A més, van explicar que el monarca manté contacte des de dijous passat tant amb el president del Govern central, Pedro Sánchez, com amb el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo.