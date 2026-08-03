SUCCESSOS
Detingut a Guipúscoa el presumpte líder de la xarxa extremista 764 a Espanya
Un treball conjunt entre l’Ertzaintza, els Mossos d’Esquadra i la Guàrdia Civil ha culminat amb la detenció a Guipúscoa d’un menor d’edat, de 17 anys, al qual es considera el principal referent a Espanya de la xarxa 764, de captació i explotació de menors a través d’internet.
Segons els investigadors, la xarxa 764, és una organització “extremista transnacional” que opera principalment a través d’internet i que busca captar i influir sobre menors i joves vulnerables.
Aquesta organització criminal ha estat investigada en diversos països per la vinculació amb delictes com la sextorsió, l’assetjament organitzat, la distribució de material d’explotació sexual infantil, la inducció a les autolesions, la difusió de continguts de violència extrema, el maltractament animal i campanyes d’amenaces, i fustigació contra institucions, entitats socials i persones, entre altres.