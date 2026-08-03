INCENDIS
Màxima vigilància pels rebrots en els incendis
Els d’Àvila van poder ser intencionats
La reproducció de diversos focus en els incendis d’Àvila, Zamora i Castelló concentrava ahir els treballs per estabilitzar els focs que es registren des de fa diversos dies en aquestes i altres zones d’Espanya. L’Agència Estatal de Meteorologia (Aemet) va informar que el risc d’incendis era màxim a tota la Península i molt alt en bona part de la resta del territori peninsular i arxipèlags, especialment a les illes més muntanyoses de les Canàries.
La preocupació continuava a Burgohondo (Àvila) després de la reactivació, possiblement de forma intencionada, de tres focus del foc a la zona de La Adrada, que va obligar a evacuar la urbanització de La Picota, després d’avançar el foc i creuar les flames cap a La Iglesuela.
Per la seua part, el ministeri per a la Transició Ecològica i Repte Demogràfic va actualitzar les dades sobre superfície calcinada aquest any i va establir en 186.544 les hectàrees forestals cremades, davant de les 33.360 hectàrees el 2025.
A Grècia, els dos ocupants d’un helicòpter que participava en l’extinció d’un incendi van morir al xocar en l’aire amb un altre aparell, els dos pilots del qual van resultar ferits.