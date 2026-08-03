POLÍTICA
El PSC ressalta l’estabilitat política amb el suport d’ERC i Comuns
Destaca que han compartit el vot en 107 de les 127 iniciatives legislatives. Defensa la seua capacitat per assolir acords amb diferents grups
El PSC ha reivindicat l’“estabilitat” del Govern de la Generalitat que presideix Salvador Illa, basant-se en les dades de l’activitat parlamentària de la legislatura.
Els socialistes afirmen que l’aliança amb ERC i els Comuns, els dos partits que van facilitar la investidura del president, es manté sòlida a l’haver coincidit en el sentit del vot en el 84,3 per cent de les iniciatives legislatives impulsades en solitari per l’Executiu o pel grup PSC-Units.
Segons les xifres facilitades pel partit, de les 127 votacions corresponents a decrets llei, projectes de llei i proposicions de llei celebrades fins al moment, els tres grups han votat de manera coincident en 107 ocasions.
Des del PSC asseguren que aquestes dades evidencien la seua aposta per la “cultura del pacte”.
Els socialistes també destaquen que, quan les iniciatives han estat registrades conjuntament amb altres grups parlamentaris, el grau de coincidència amb ERC i els Comuns ascendeix al 87,2%.
A més, remarquen que en aquells casos en els quals no han comptat amb el suport d’ambdós socis d’investidura han aconseguit tirar endavant les propostes gràcies al suport d’altres formacions.
El PSC subratlla igualment el seu protagonisme en l’activitat legislativa de la Cambra, al participar en 19 de les 22 proposicions de llei registrades durant la legislatura.
Quant a l’acció del Govern, els socialistes posen l’accent en l’elevada taxa d’aprovació de les seues iniciatives.
L’Executiu socialista ha presentat 68 decrets llei o projectes i proposicions de llei, dels quals 47 ja s’han sotmès a votació i 46 han estat aprovats, mentre la resta continua la tramitació parlamentària.
Única derrota
L’única derrota del Govern dirigit per Salvador Illa es va produir amb el decret destinat a ajornar l’entrada en vigor de l’increment de la taxa turística. La iniciativa va decaure després que Junts recolzés l’augment pactat entre l’Executiu i els Comuns, però no l’ajornament acordat posteriorment. El Govern va acabar impulsant un nou decret que sí que va ser aprovat.