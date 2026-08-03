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Trump anuncia la suspensió d’un nou atac contra territori iranià

Encara que amenaça Teheran amb un “terror militar” mai vist des del 1945

Cràter creat per un bombardeig israelià contra un campament a Deir al-Balah, al centre de Gaza. - EFE

Cràter creat per un bombardeig israelià contra un campament a Deir al-Balah, al centre de Gaza. - EFE

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Agències

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El president nord-americà, Donald Trump, va afirmar dissabte a la nit que ha accedit a deixar en suspens un eventual atac contra l’Iran perquè, segons va indicar, Teheran i altres països del Pròxim Orient han sol·licitat el final de qualsevol acció armada després d’haver-se assolit una entesa sobre les bases per a un acord, si bé va exigir a la part iraniana celeritat en la conclusió del pacte i va amenaçar amb una capacitat de resposta militar “mai vista” des del 1945.

“Els Estats Units estan preparats per atacar la República Islàmica de l’Iran amb un nivell de terror militar, força i poder no vist des de la Segona Guerra Mundial”, va afirmar el mandatari en una publicació en xarxes socials, abans de matisar que ha decidit “cancel·lar l’atac pel bé del món i, així mateix, per la supervivència d’un Iran pròsper”.

En el mateix missatge, Trump va explicar que la seua decisió de no posar en marxa una nova ofensiva de gran envergadura contra l’Iran passa necessàriament per la rúbrica d’un acord que, segons va detallar, contemplaria “l’obertura immediata, completa i total de l’estret d’Ormuz i el final de l’amenaça nuclear iraniana”.

Així les coses, el president nord-americà també va afirmar que Israel recolza aquest plantejament i va concloure el seu missatge amb una crida a culminar les negociacions.

Cap acord

Tanmateix, responsables polítics i militars iranians van sortir les últimes hores a desmentir l’últim missatge enviat per Trump, sobre la presumpta reobertura d’Ormuz, a l’assegurar que no s’ha arribat a cap tipus d’acord sobre l’estratègic pas.

Israel incrementa els seus atacs i mata almenys divuit gazians

Israel va matar ahir almenys 18 palestins i en va ferir desenes a la Franja de Gaza, en un augment significatiu en el nombre d’atacs tot i la treva que presumptament regeix a l’enclavament palestí des de l’octubre del 2025. Els bombardejos es produeixen malgrat que dijous el president dels EUA, Donald Trump, va anunciar un pacte per al “desarmament total” de Hamas pel qual Israel es compromet a l’acord del Protocol de Sharm al-Sheikh, particularment “el cessament de les operacions militars”.

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