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Trump anuncia la suspensió d’un nou atac contra territori iranià
Encara que amenaça Teheran amb un “terror militar” mai vist des del 1945
El president nord-americà, Donald Trump, va afirmar dissabte a la nit que ha accedit a deixar en suspens un eventual atac contra l’Iran perquè, segons va indicar, Teheran i altres països del Pròxim Orient han sol·licitat el final de qualsevol acció armada després d’haver-se assolit una entesa sobre les bases per a un acord, si bé va exigir a la part iraniana celeritat en la conclusió del pacte i va amenaçar amb una capacitat de resposta militar “mai vista” des del 1945.
“Els Estats Units estan preparats per atacar la República Islàmica de l’Iran amb un nivell de terror militar, força i poder no vist des de la Segona Guerra Mundial”, va afirmar el mandatari en una publicació en xarxes socials, abans de matisar que ha decidit “cancel·lar l’atac pel bé del món i, així mateix, per la supervivència d’un Iran pròsper”.
En el mateix missatge, Trump va explicar que la seua decisió de no posar en marxa una nova ofensiva de gran envergadura contra l’Iran passa necessàriament per la rúbrica d’un acord que, segons va detallar, contemplaria “l’obertura immediata, completa i total de l’estret d’Ormuz i el final de l’amenaça nuclear iraniana”.
Així les coses, el president nord-americà també va afirmar que Israel recolza aquest plantejament i va concloure el seu missatge amb una crida a culminar les negociacions.
Cap acord
Tanmateix, responsables polítics i militars iranians van sortir les últimes hores a desmentir l’últim missatge enviat per Trump, sobre la presumpta reobertura d’Ormuz, a l’assegurar que no s’ha arribat a cap tipus d’acord sobre l’estratègic pas.