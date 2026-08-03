CRISI
Uns 73.500 immigrants han sortit ja de Ceuta cap al Marroc, segons la Policia
Mentre hi ha encara un bon nombre d’indocumentats a la ciutat autònoma. La xifra de morts augmenta a 72, malgrat que podria ser encara més elevada, segons les autoritats ceutines
Les Forces de Seguretat de l’Estat van calcular ahir que al voltant de 73.500 migrants han sortit de Ceuta cap al Marroc després de l’entrada massiva que es va produir dijous passat. Tanmateix, els carrers més cèntrics de Ceuta, i sobretot alguns de l’exterior i de la zona de muntanya, encara mantenien la presència de grups de migrants que van entrar dijous passat i que es neguen a retornar de manera voluntària al seu país d’origen.
Els efectius de l’Exèrcit de Terra i de la Policia Local informaven aquestes persones que se n’han d’anar cap a la frontera ja que no seran regularitzats de cap manera per haver entrat de forma il·legal i que l’única solució és la deportació.
D’altra banda, més de 1.000 migrants, principalment subsaharians, esperaven ahir a les portes del Centre d’Estada Temporal d’Immigrants (CETI) per poder accedir a l’interior del recinte, que no només té ocupades les seues 512 places disponibles, sinó que, a més, manté una ocupació de més de 700 persones.
A primeres hores d’ahir, el president del Partit Popular, Alberto Núñez Feijóo, es deixava veure pel centre de Ceuta després de la visita efectuada dissabte i haver decidit passar la nit a la ciutat. Allà va assegurar que no hi havia “la normalitat de què parla el Govern” central a Ceuta i que “n’hi ha prou amb trepitjar el carrer per comprovar-ho”.
Des de Madrid, la presidenta d’aquesta comunitat, Isabel Díaz Ayuso, va dir que a “mitjà i llarg termini” el Marroc “intentarà prendre’ns Ceuta i Melilla”: “Cal estar a Ceuta per viure aquesta invasió intolerable que estan patint els nostres compatriotes.”
Per la seua part, el delegat del Govern espanyol a Ceuta, Miguel Ángel Pérez, va assegurar que uns tres mil efectius, entre membres de les Forces de Seguretat de l’Estat i militars, estan desplegats a la ciutat per garantir la seguretat i que hi continuaran “el temps que sigui necessari”.
Així mateix, va elevar a 72 les persones que han mort intentant travessar la frontera, però la xifra podria arribar al centenar o més quan s’hi hagi de sumar els cossos en zona marroquina.