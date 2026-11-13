EMPRESES
Dimiteix el CEO de Nvidia arran de l’‘aventura’ amb una espia
La premsa el relaciona amb una altra infidelitat. Les accions de la multinacional tecnològica van arribar a caure ahir un 13%
El cofundador de Nvidia, Jensen Huang, va dimitir ahir amb efecte immediat com a president, conseller delegat i membre de la junta directiva del gegant tecnològic nord-americà.
La renúncia es produeix enmig d’una greu crisi reputacional després de revelar-se la relació extramatrimonial de Huang, de 63 anys, amb l’empresària Alice Huang, assenyalada per la comunitat d’intel·ligència dels EUA com a presumpta espia xinesa.
El consell d’administració de l’empresa va obrir una investigació independent sobre el cas, mentre que mitjans nord-americans van informar posteriorment d’una altra suposada relació extramatrimonial de Huang amb Kimberly Powell, una alta executiva de la companyia.
De moment, la dimissió de Jensen Huang no ha aconseguit revertir el rumb dels títols de la companyia, que ahir van arribar a caure prop d’un 9%, malgrat que en les operacions prèvies a l’obertura del mercat fins i tot havia marcat un descens del 13 per cent. Les accions cotitzaven prop dels 157 dòlars.
Des de dilluns, quan els mercats van conèixer les primeres informacions sobre la vida privada de Huang, Nvidia ha perdut al voltant de 700.000 milions de dòlars en capitalització borsària. La caiguda a borsa es produeix a més pocs dies abans que Nvidia presenti els seus resultats trimestrals, previstos per al dia 17.
Nvidia va superar els 3 bilions de dòlars de valor borsari el 2024 i va depassar els 5 bilions l’octubre del 2025, impulsada per les inversions de les grans tecnològiques en infraestructures per desenvolupar i entrenar models d’intel·ligència artificial.
Mentre que el president dels EUA, Donald Trump, assegurava que l’exconseller delegat d’Apple, Tim Cook, és l’única persona que podria substituir Huang al capdavant de la tecnològica, el magnat i conseller delegat de Tesla, Elon Musk, va dir que “seria un honor” contractar l’excofundador de Nvidia.