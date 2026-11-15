POLÍTICA
De Cos es perfila com a president del BCE sota un pacte francogermànic
L’espanyol Pablo Hernández de Cos i el neerlandès Klaas Knot es disputen la pròxima presidència del Banc Central Europeu (BCE), una vegada que el 7 de febrer Christine Lagarde abandoni aquest lloc per anar a la política francesa. De Cos, actual director del Banc de Pagaments Internacionals, es perfila com el futur dirigent del BCE i ja compta amb el suport de França, que podria haver arribat a un pacte amb Alemanya a favor de l’espanyol, que deixaria a mans germàniques el càrrec d’economista en cap i en poder gal el tercer lloc a la cúpula de l’entitat.
La figura d’Hernández de Cos, de 55 anys, és considerada moderada i de tall centrista, amb la flexibilitat necessària per adaptar-se a les circumstàncies, i lluny de la postura dels falcons –que prioritzen el control de la inflació i la defensa de polítiques monetàries més restrictives– que representa Knot.