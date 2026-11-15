L’habitatge centra les pulles entre socialistes i populars
Sánchez critica la nul·la política de Feijóo i aquest diu que tindrà una vicepresidència
L’habitatge va ser la principal temàtica que PSOE i PP van portar a col·lació en els seus respectius mítings i amb els quals, una vegada més, van aprofitar per llançar-se ganivets. D’una banda, el ministre d’Indústria i candidat del PSC per Barcelona, Jordi Hereu, va qualificar el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, de “Demolicions Feijóo”, per la seua voluntat de reduir ministeris en un eventual Govern que presideixi, eliminant el d’Habitatge i el d’Igualtat. “Aquest senyor converteix la reconstrucció nacional en Demolicions Feijóo”, va afirmar Hereu, citant el lema de la campanya popular. Per la seua part, el candidat a la presidència dels socialistes, Pedro Sánchez, va criticar Feijóo després que aquest digués en l’entrevista que li va fer el youtuber Jordi Wild que els 7 milions d’euros que la Comunitat de Madrid va gastar per comprar un àtic per a la seua presidenta, Isabel Díaz Ayuso, “no són tants diners”. Sánchez va lamentar que el presidenciable del PP “avala la compra de l’aticàs amb diners públics per a Ayuso, i vota en contra del decret de Maricarmen perquè la seua política d’habitatge és riure a la cara de la gent”. Sánchez també va demanar el vot dels europeistes i va afirmar que Feijóo i Santiago Abascal (Vox) són de la “mateixa família” política que Donald Trump, Bolsonaro i Milei. “El que no volem per al món no ho volem per al nostre país”, va afirmar.
Per la seua part, Feijóo es va comprometre que, si governa, situarà les polítiques d’habitatge “en una vicepresidència” perquè “és el principal problema d’Espanya” i que “el més important” és que impulsarà la construcció “d’un milió” de llars. En aquest sentit, va recordar que amb Pedro Sánchez com a president estatal, l’habitatge ha passat d’ocupar “el lloc número 15” en l’escalafó de problemes dels espanyols a convertir-se “en el primer”. “Ha succeït per incompetència i per deixadesa”, va afirmar Feijóo, que va recordar que llavors Sánchez “va donar la responsabilitat” de les polítiques d’habitatge a José Luis Ábalos. Així mateix, va dir que els vuit anys del sanchisme es resumeixen en “corrupció, masclisme, incompetència i supèrbia. Els espanyols no ho oblidarem i no volem que torni a passar”, va concloure el líder del PP, que va afirmar que si guanya “qui hagi robat, ho pagarà”.