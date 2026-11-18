TECNOLOGIA
Aprovada la venda del sòl per a la gigafactoria d’IA de Móra la Nova
El Govern mobilitza més de 132.000 metres quadrats al polígon del Molló. El projecte s’ha de presentar abans del 3 de desembre a la Comissió Europea
El Govern ha ordenat a l’Institut Català del Sòl (Incasòl) la venda directa dels terrenys necessaris per a la construcció de la gigafactoria europea d’IA a Móra la Nova (Ribera d’Ebre). Així ho va aprovar ahir el Consell Executiu, mentre que la Comissió Territorial d’Urbanisme de les Terres de l’Ebre té previst donar avui llum verda a la modificiació de la planificació urbanística que permetrà portar a terme tot el desenvolupament de la gigafactoria.
Amb aquesta venda, l’Executiu mobilitza més de 132.000 metres quadrats de sòl al polígon del Molló i els posa a disposició de la societat publicoprivada que lidera la candidatura catalana, encara que inicialment l’edificació ocuparà només una part de la superfície, segons la Generalitat.
“Es tracta de l’aposta tecnològica més important que s’ha de fer a Catalunya amb una inversió que supera els 3.000 milions d’euros”, va apuntar el conseller de Presidència, Albert Dalmau, que va destacar que el Govern “fa un pas decisiu per consolidar les Terres de l’Ebre com un dels principals pols tecnològics del sud d’Europa”.
De fet, la ubicació de Móra la Nova i Tivissa ha estat considerada per l’Executiu com “un emplaçament idoni” per tal d’acollir aquesta infraestructura gràcies a les seues condicions territorials, urbanístiques i energètiques, a banda de la capacitat de creixement prevista al Molló.
El projecte s’ha de presentar abans del 3 de desembre a la Comissió Europea, que previsiblement comunicarà la seua decisió durant el primer trimestre del 2027.
“Aquests processos europeus van més lents del que nosaltres voldríem, però el més important és que ens agafi preparats, amb els deures fets i un projecte guanyador”, va assenyalar en aquest sentit Dalmau.
Eficiència energètica
El conseller, d’altra banda, va remarcar –davant de les crítiques de sectors ecologistes– que es tracta d’una infraestructura amb criteris avançats pel que fa a eficiència energètica, sostenibilitat, ús d’energies renovables i reducció de la petjada de carboni.
La Generalitat confia que el projecte tindrà un efecte tractor sobre els processos de transformació digital de les organitzacions públiques i privades que dinamitzen el teixit econòmic i social, a més d’augmentar la cohesió de país. “No tot ha de passar per l’àrea metropolitana de Barcelona”, va insistir Dalmau.