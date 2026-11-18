ACCIDENT
Un testimoni alerta sobre el balast en el tram sinistrat a Adamuz
A l’assegurar que el material utilitzat era “defectuós”. La jutge del cas dona dos dies a Adif per enviar-li el llistat videogràfic de minuts abans a l’accident
Un testimoni personat en el cas de l’accident ferroviari d’Adamuz (Còrdova) ha alertat en un escrit davant del jutjat que investiga el succés que el balast utilitzat, la capa de grava o pedra picada que s’estén sobre la plataforma de les vies per assentar l’estructura, en la reforma del tram sinistrat previ al sinistre estava “defectuós”.
Segons van informar ahir diversos mitjans i van confirmar fonts judicials, el testimoni seria un tècnic relacionat amb les obres de reforma de la via mesos abans de l’accident, el 18 de gener, en el qual van morir 46 persones, que va ser acomiadat, per la qual cosa el seu escrit, rebut al jutjat a començaments d’octubre, s’ha pres amb “cautela” al poder ser una “declaració interessada”.
Aquest testimoni assenyala en el seu escrit que el balast, la capa de grava o pedra picada que s’estén sobre la plataforma de les vies fèrries per assentar l’estructura, “incomplia la norma tècnica d’Adif”, i davant de la seua negativa a participar en la fabricació a la pedrera subministradora assegura que va ser acomiadat.
Manifesta que l’esmentat material és “defectuós per un excés de desgast i tendència a fragmentar-se sota les càrregues de la circulació”, la qual cosa pot provocar “la pèrdua d’assentament i la pèrdua de fermesa” a la via.
Precisament, la setmana passada la jutge ja va demanar a Adif en una extensa providència informació complementària i detallada sobre la reforma de la via prèvia a l’accident en la qual s’incloïa que es notifiqués la procedència del balast utilitzat en els treballs. L’objectiu era aconseguir la traçabilitat del material utilitzat i conèixer exactament la procedència no només del balast, sinó d’altres elements usats en la reforma de la infraestructura per procedir a l’anàlisi per part dels pèrits judicials i avançar en la investigació del succés. D’altra banda, la magistrada d’aquest cas requereix a Adif-Alta Velocidad que en el termini màxim de dos dies remeti a l’òrgan judicial el llistat d’esdeveniments de l’enclavament del lloc del sinistre i el llistat d’esdeveniments de telecomandament, amb especial referència al videogràfic dels últims cinc minuts anteriors a la presumpta hora de l’accident.