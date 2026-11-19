JUSTÍCIA
La Guàrdia Civil ratifica trampes en el cas Infraestructures
Demanen 9 anys per a exdirigents de GISA
L’Audiència Nacional va iniciar ahir el judici contra 17 acusats de pactar ofertes en adjudicacions d’obra pública per part de l’antiga GISA –actual Infraestructures de Catalunya– i altres empreses públiques. Els principals acusats són Josep Lluís Quer i Josep Antoni Rosell, màxims dirigents de GISA des del 2011, amb el Govern de CiU, i dos dirigents de la patronal de consultories d’enginyeria, Asinca. També estan acusats 13 empresaris que haurien participat en el càrtel anomenat Núria Bofill, que hauria afectat almenys 9 obres entre els anys 2011 i 2015 a Barcelona, Tarragona i Girona. El Ministeri Públic demana fins a prop de nou anys de presó per als principals dirigents per prevaricació, organització criminal i frau. Aquest cas deriva de les primeres investigacions de les suposades comissions del 3% que Convergència hauria cobrat d’empresaris, però en aquesta peça el partit no està acusat al no haver-hi indicis. El primer a declarar va ser el guàrdia civil encarregat de la investigació, que va confirmar la manipulació d’alguns contractes per al càrtel i va afirmar que l’extresorer convergent Andreu Viloca decidia les adjudicacions, que després executaven Quer i Rosell.