Admès el vot per correu de més de 8.600 lleidatans
Un 35% menys que el 23J, quan les eleccions es van celebrar en ple estiu. Quantitat similar a la del novembre del 2019
Un total de 8.648 lleidatans podran votar per correu el 29N. Correus va detallar ahir que ha admès 6.545 sol·licituds gestionades a les oficines i 2.103 de tramitades online a la demarcació. La quantitat descendeix considerablement respecte a les 13.498 persones que van sol·licitar el sufragi a distància a les últimes eleccions generals del 23 de juliol del 2023, en ple estiu. Llavors, Lleida es va quedar a 35 del rècord registrat a les eleccions al Parlament del 2021, durant la pandèmia.
Així, aquest proper 29 de novembre votaran un 35,9% menys de lleidatans per correu que en els últims comicis del 2023, però són difícilment comparables perquè el 23J va estar marcat per la seua excepcional celebració en ple període vacacional d’estiu.
A tot l’Estat, Correus ha admès 1.099.687 sol·licituds, un 58,07% menys que les 2.622.755 del 23J. La referència comparable més pròxima es troba a les eleccions generals del novembre del 2019, que es van celebrar en el mateix període de l’any que les pròximes. Llavors van sol·licitar el vot per correu uns 8.000 lleidatans i 986.446 persones a Espanya, un 10,3% menys que aquest any.
Després de comprovar la inscripció dels sol·licitants al cens, les delegacions continuen remetent els enviaments amb la documentació electoral. L’Oficina del Cens Electoral té termini fins demà per fer les entregues. El termini per dipositar el vot finalitzarà dijous a les 14.00, després de l’acord d’ampliació decidit per la Junta Electoral.
El sindicat CCOO va denunciar que “la política de retallades impulsada pel president de Correus ha reduït dràsticament la capacitat operativa”, a l’afrontar les pròximes eleccions “amb només 28 contractes de reforç a Lleida”.
Tant el PP com Vox han posat en dubte, sense proves, la fiabilitat del vot per correu. Acusacions que Correus va qualificar d’“infundades”.