Tardà: “Amb Franco va morir el gos, però no la ràbia”
Joan Tardà, exdiputat d’ERC al Congrés, va afirmar ahir a Bellpuig que només ERC té la capacitat de sotmetre el PSOE quan s’hagin de defensar aquells interessos que poden ser incòmodes per a Espanya però necessaris per a Catalunya. “Ho vam fer amb els indults, l’amnistia, el finançament singular i ho continuarem fent per avançar en el reconeixement de tots els nostres drets, i per defensar la nostra llengua i el dret a l’autodeterminació”, va destacar.
Tardà també va advertir de les conseqüències que podria comportar un eventual govern del PP i Vox per a Catalunya, la llengua catalana, la cultura i els drets i les llibertats democràtiques.
El míting d’ERC va coincidir amb el 51 aniversari de la mort de Franco, quan, segons republicans, “va morir el gos, però no la ràbia”.