EUROPA
Zelenski, a Putin: “Seguiran els atacs de represàlia”
Sis morts en un bombardeig a Lugansk. Culpen Rússia de l’intent d’assassinat a un ciutadà ucraïnès a Dinamarca
El president ucraïnès, Volodímir Zelenski, va advertir ahir que el simbòlic pont de Kertx , que uneix la península de Crimea ucraïnesa sota control rus amb territori rus, “no seguirà dempeus”, amb la qual cosa amenaça amb nous atacs contra aquesta infraestructura.
En l’última setmana, les forces ucraïneses han assolit el pont en fins a tres ocasions, causant danys greus en part de la calçada.
Zelenski va advertir a més que el president rus, Vladímir Putin, ha d’assumir que Ucraïna continuarà llançant atacs de represàlia contra territori rus en resposta als atacs contra vies de ferrocarril i ponts ucraïnesos.
Paral·lelament, governs i dirigents de diferents països europeus van expressar la seua solidaritat amb Dinamarca al revelar-se un intent d’assassinat contra un ciutadà amb doble nacionalitat –ucraïnesa i nord-americana– en territori danès, una operació que les autoritats atribueixen als serveis d’intel·ligència russos.
D’altra banda, les autoritats russes van denunciar la mort de sis persones en un atac d’un dron ucraïnès a la localitat de Iuvileine, a la part de la regió de Lugansk controlada per Moscou.
L’organisme adverteix que els avenços de la intel·ligència artificial (IA) i la seua creixent capacitat per operar al marge del control dels seus desenvolupadors, avaluadors o usuaris fan cada vegada més urgent establir límits internacionals a aquests sistemes. En aquest sentit, insisteix que les decisions sobre la vida i la mort no han de quedar en mans de màquines.