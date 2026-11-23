METEOROLOGIA
El fort vent causa dotze ferits a Catalunya per la caiguda d’arbres
Dos dels afectats van haver de ser hospitalitzats amb pronòstic greu. Les ratxes van assolir els 92 quilòmetres per hora a Lleida, encara que sense danys
El temporal de fort vent que va fuetejar ahir pràcticament tot Catalunya va deixar un balanç de 12 persones ferides, dos de les quals greus després de ser víctimes de la caiguda d’arbres. Protecció Civil, tanmateix, va desactivar el pla de prevenció VENCAT i el va deixar en fase de prealerta al registrar ratxes màximes d’entre 135 quilòmetres per hora al Puig Sesolles, o de 124 a Portbou, mentre que a Barcelona es van assolir els 84. A Lleida, al seu torn, les afectacions van ser molt menors, encara que van destacar els 92 quilòmetres per hora al Montsec d’Ares, els 82 a Alguaire, 66 a les Borges i 61 a Lleida ciutat.
Un dels afectats va quedar en estat greu després de caure-li a sobre un arbre a l’encreuament del carrer Marina amb l’avinguda Icària de Barcelona, mentre que l’altra persona afectada va ser una dona de Matadepera quan un arbre va caure sobre un vehicle a la carretera BV-1221. En ambdós casos, les víctimes van haver de ser traslladades a l’hospital.
La major part de les persones afectades pel vent, tanmateix, eren participants en una cursa popular celebrada també pels carrers de Barcelona, on la caiguda d’un altre arbre de grans dimensions a la confluència de l’avinguda de la Meridiana amb el carrer d’Espronceda va ferir aquesta vegada nou dones que intervenien en la Cursa de les Dones. Cap de les afectades va resultar ferida de gravetat. A Sabadell, per la seua banda, el vent també va fer caure un fanal i va afectar una altra persona.
En total, els Bombers de la Generalitat van rebre 238 avisos relacionats amb l’episodi de vent fins a les 19.00 hores d’ahir. La majoria de les intervencions van estar relacionades amb arbres i altres elements caiguts a la via pública, segons van informar fonts del cos. La regió Metropolitana Nord va ser la que va concentrar un major nombre d’intervencions, amb 117, mentre que a la Metropolitana Sud se’n van registrar 68. Les afectacions van ser molt menors a Tarragona (32), Catalunya central (14); Girona (3); i la de Lleida, amb quatre: un arbre caigut a Montgai que va provocar un tall de circulació a l’LV-3035, i uns altres dos més a Navès, en aquest cas sobre la C-26, i a Camarasa sobre la C-13. D’altra banda, a Lleida ciutat, els Bombers van haver d’acudir a un domicili de la plaça del Dipòsit per retirar un tendal. Per la seua part, el telèfon d’emergències 112 va respondre a 590 trucades.