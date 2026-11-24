ERC planteja ajornar els impostos en la compra dels habitatges
El líder d’ERC, Oriol Junqueras, va proposar ahir fraccionar el pagament de l’ITP (Impost de Transmissions Patrimonials) en el cas dels habitatges de segona mà i ajornar el de l’IVA als nous mitjançant préstecs a tipus zero per part de l’administració. Ho ha plantejat en un col·loqui amb la secretària general de CCOO de Catalunya, Belén López, i el número 2 d’ERC al Congrés per Barcelona, Jordi Albert.
Els republicans també s’han mostrat partidaris d’incrementar la fiscalitat en àmbits com l’activitat turística i a apujar impostos sobre els beneficis extraordinaris de les empreses energètiques i entitats financeres.
La cap de llista d’ERC al Congrés per Lleida, Inés Granollers, va reivindicar des de les instal·lacions de Tracjusa, a Juneda, la necessitat d’impulsar una transició energètica “justa, sostenible i respectuosa amb el territori”. Va remarcar el compromís d’ERC amb les energies renovables i les comunitats energètiques, però va rebutjar el model de macroprojectes.