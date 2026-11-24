Nogueras, sobre el referèndum: “Sánchez va dir que no hi hauria amnistia”
La candidata de Junts a les eleccions generals, Míriam Nogueras, va replicar ahir les declaracions del president del Govern i candidat del PSOE a la reelecció, Pedro Sánchez, del qual no acceptarà un referèndum encara que necessitin els seus vots, i va assegurar que “aquest mateix senyor deia que no hi hauria amnistia” abans dels comicis del 2023. La candidata juntaire va recordar que “tot el que està dient aquest senyor o el que va dir la legislatura passada que era impossible, Junts ho hem fet possible. També ens han dit que era impossible que els diners dels catalans tornin a Catalunya i, si Junts és decisiva, tornaran”. Amb independència que Sánchez estigui disposat a pactar de nou amb Junts, Nogueras va deixar clar que és una decisió que ha de prendre el seu partit i que, en qualsevol cas, va tenir una oportunitat en aquesta legislatura “que ha deixat perdre perquè no ha complert amb Catalunya”. En aquest sentit, la candidata de Junts va tornar a apel·lar al vot útil, i va reiterar que “el vot útil perquè això passi és votar Junts”.
Mentrestant, el candidat de la formació per Lleida, Isidre Gavín, va explicar a Cervera que Junts exigirà com a mesura prioritària que es faci efectiva l’exempció de l’IVA per als autònoms que facturen menys de 85.000 € anuals, i va considerar que “no pot ser que els autònoms hagin de suportar unes obligacions fiscals que, sovint, no tenen en compte la dimensió real dels seus negocis”.