Junts apel·la al vot dels desencisats amb el pacte d’ERC i Podem
El candidat de Junts per Lleida, Isidre Gavín, va reivindicar ahir la importància que Catalunya tingui una veu pròpia i amb capacitat d’incidència tant al Congrés com al Senat. Per això, va fer una crida als catalans per concentrar el vot a Junts. Va asseverar que aquest diumenge “ens juguem decidir quina força té Catalunya” en les decisions que es prenguin a Madrid en els propers anys, “la qual cosa requereix que hi hagi diputats catalans disposats a defensar per damunt de tot el nostre país, la nostra llengua, les nostres competències i els interessos dels lleidatans i pirinencs”, va afegir.
En la recta final de campanya, Gavín va visitar diverses empreses juntament amb Jordi Turull, secretari general de Junts, i va reafirmar els compromisos adquirits amb el territori firmats en un document sota el títol El meu compromís amb Lleida, Pirineu i Aran.
D’altra banda, el líder de Junts, Carles Puigdemont, va apel·lar als independentistes indecisos i als votants d’ERC “desconcertats” per la candidatura de Gabriel Rufián amb Podem, a qui ha ofert un vot a Junts “sense notes a peu de pàgina”. En una connexió des de Waterloo en l’acte final de campanya a Tarragona, l’expresident va presentar la candidatura de Míriam Nogueras per Barcelona com el “refugi més útil” per al vot independentista. Altres dirigents de Junts, com Mònica Sales o el cap de llista per Tarragona, Josep Maria Cruset, van retreure el “paternalisme” i la “superioritat moral” del candidat republicà.