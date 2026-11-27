CRÒNICA VINTAGE
Reflexionin molt (i diguin-ho a les xarxes), que jo m’acomiado
No se’m despistin, que després de les de diumenge vindran altres eleccions al maig, les municipals. I aquestes sí que tindran substància
Llegiran això divendres, dia del debat de SEGRE. Demà dissabte serà la jornada de reflexió. Hem dit jornada de reflexió? Ara veurem com van passar els candidats de les últimes eleccions generals aquesta jornada. Yolanda Díaz va sortir amb les seues amigues a veure la pel·lícula Barbie (i en va deixar constància a les xarxes). Núñez Feijóo va fer compres amb la seua dona (i en va deixar constància a les xarxes). I Pedro Sánchez va sortir de ruta en bici amb l’abans desconeguda i ara no tant Begoña Gómez (i, òbviament, en va deixar constància a les xarxes).
Aquest últim dia dissabte previ a les eleccions SEGRE va fer la típica foto als candidats lleidatans. On? A l’estació de tren. La metàfora, esclar, era que les eleccions determinarien qui l’agafaria per representar Lleida al Congrés.
Jo m’acomiado. La Crònica Vintage tanca l’última pàgina d’aquest diari de campanya en què els he explicat el que va passar en anteriors comicis d’una forma menys transcendental, informal si volen, amb els tocs de l’humor i la ironia que permet una pàgina d’un diari seriós com SEGRE.
Però ull, no se’m despistin, que després de les de diumenge vindran altres eleccions al maig, les municipals. I aquestes sí que tindran substància, perquè determinarem qui ens manarà en el local i des dels nostres ajuntaments de cada un dels municipis d’aquesta terra. Pobles i ciutats.
Llavors, si així ho considera la direcció, ens tornarem a trobar en aquesta última pàgina de campanya electoral perquè els expliqui com vam votar en les municipals del 2023. Per fer una mica de memòria i, de passada, deixar anar algun somriure. Fins aviat!