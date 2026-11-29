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El segle de les minories
Des del 1977 només han guanyat tres partits i només en quatre ocasions s’han superat els 175 escons. La teoria del pèndol es va fer real quan l’UCD d’Adolfo Suárez va donar pas a la majoria aclaparadora de Felipe González el 1982. Des d’aleshores, PSOE i PP s’han alternat en el poder, en 12 eleccions en minoria.
Dissetenes eleccions en l’actual democràcia i onzenes que es convoquen de forma anticipada. Onze anys sense majories absolutes, una cosa que obliga els partits (únic canalitzador del vot a les Corts Generals) a equilibris de vegades precaris i, sovint, contraris als recents missatges electorals. De fet, les majories parlamentàries per sobre dels 175 escons (176 són la meitat més un dels 350 diputats al Congrés, xifra suficient per no dependre de cap altre color) només s’han assolit en quatre ocasions en uns comicis generals i difícilment es repetiran a curt termini. Les crisis econòmiques i la irrupció de nous corrents com les sorgides del moviment 15M van desdibuixar el bipartidisme.
En l’últim mig segle, només Felipe González (el 1982 i el 1986); José María Aznar (2000) i Mariano Rajoy (2011) han aconseguit més de 175 diputats al Congrés i han governat en solitari. Des d’aleshores, el partit guanyador (alternativament, el PP en tres ocasions i el PSOE en dos) ha quedat molt per sota dels 150 escons.
Després de la mort del dictador Franco (1975), la Unió de Centre Democràtic (UCD) d’Adolfo Suárez va ser la que va conduir la transició durant dos legislatures fins que la dimissió del president un any abans i l’aconseguida campanya socialista Pel canvi van coronar el 1982 un jove Felipe González, que va donar la marca més elevada a un partit en democràcia, amb 202 diputats. Ha passat tant temps i tantes coses que aquell primer president socialista ha anunciat recentment la seua abstenció en les eleccions de demà, en les quals el PSOE podria perdre el Govern en favor d’una majoria formada per PP i la ultradreta de Vox.
Les majories absolutes no semblen una cosa d’aquest segle, de manera que sovint el context porta el votant a elegir en clau estratègica pensant més en les combinacions de partits que podran donar-se que en la seua ideologia. D’allà les crides al vot útil per part del bipartidisme o dels partits frontissa.
En els últims comicis, fa tres anys i quatre mesos, el PP va avantatjar el PSOE en 14 diputats però va quedar a gairebé 40 de la majoria absoluta i la relació amb Vox no era l’actual. Diversos pactes autonòmics (Andalusia, Aragó, Castella i Lleó i Extremadura) han atansat Feijóo i Abascal.
A Lleida, el corrent va en una altra direcció i si el 2023 el PSC va aconseguir un resultat sorprenent, les enquestes li donen ara possibilitats fins i tot d’aconseguir el tercer de quatre diputats. Fa tres anys els socialistes van ser la primera força en les quatre províncies catalanes.
La participació tindrà molt a veure en els escons que aconsegueixin els partits i els blocs. Fa tres anys, la participació amb prou feines va superar el 60% (el segon pitjor registre des del 2016). També van pujar els vots nuls i en blanc.