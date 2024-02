Com cuidar-te tots els mesos de l’any

detail.info.publicated patrocinat detail.info.verificated Creat: Actualitzat:

El millor de la poma és que és una de les fruites que tenim disponibles durant tot l’any. Això, i la gran varietat de pomes que hi ha al mercat. Una fruita súper versàtil que ajuda a portar hàbits de vida equilibrats i que serveix per preparar una infinitat de plats exquisits.

Segur que saps que portar una dieta equilibrada és fonamental per cuidar-nos de manera correcta. Una de les aliades perfectes per incloure en la teua dieta són les pomes. Versàtils i delicioses, no només satisfan el paladar, sinó que també són font d’hidratació. Si vols pujar al següent nivell, el febrer és un mes idoni per incloure en el teu checklist ser un veritable xef incloent en el teu dia a dia receptes diferents i exquisides que t’ajuden a millorar els teus hàbits. T’ajudem en aquest repte i et deixem una recepta meravellosa amb pomes que serà un must al teu menú.

Salmó amb poma i mostassa

Poma Golden

Filet de salmó

Mostassa à l’Ancienne ?

? Farigola

Oli d’oliva

Sal

Pebre negre

Netejar i tallar la poma. En un bol barrejar la poma amb oli d’oliva, mostassa, sal, pebre negre i farigola. Col·locar la barreja en una safata de forn. A la mateixa safata, preparar un filet de salmó cobrint el llom superior amb una capa de mostassa à l’Ancienne. Coure tot al forn a 170ºC i moure els trossos de poma cada 10 minuts per daurar pels diferents costats. Coure fins que el salmó estigui al punt desitjat i la poma tingui un color daurat. Retirar del forn i servir calent.