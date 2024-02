El Govern destina 25,9 M€ del fons Next Generation per finançar 67 projectes socials a Ponent

detail.info.publicated patrocinat detail.info.verificated Creat: Actualitzat:

El Govern de Catalunya, a través del Departament de Drets Socials, destina 25,9 milions d’euros del fons Next Generation EU per finançar 67 projectes socials a les comarques de la vegueria de Lleida. Així ho va anunciar la setmana passada el conseller de Drets Socials, Carles Campuzano i Canadés, durant la presentació de la inversió del Departament amb fons europeus a Ponent.

“Vivim en un país en què serem més vells i més diversos. Aquesta realitat demogràfica fa aparèixer noves demandes. Per donar-hi resposta necessitem inversió en infraestructures, necessitem modernitzar el nostre estat del benestar, que sigui del segle XXI”, va destacar Campuzano en el decurs de l’acte, celebrat a l’Orfeó Lleidatà. “Els fons europeus són una oportunitat única per afrontar els reptes socials del país”, va afegir.

Drets Socials destinarà prop de 400 milions d’euros dels Next Generation EU per a infraestructures i projectes socials arreu del país. En el marc d’aquest fons europeu, el Departament finançarà, fins al 2026, 765 iniciatives orientades a accelerar una transformació en l’àmbit de l’atenció a les persones que equipari Catalunya amb els països europeus més avançats pel que fa a protecció social. Amb el focus posat en la gent gran, els infants i joves, les persones amb discapacitat o amb malaltia mental i les persones sense llar.

3 equipaments nous i 9 remodelats

En el cas de la vegueria de Lleida, en total es construiran 3 equipaments nous i se’n remodelaran i ampliaran 9 més. Els centres de nova construcció són la residència per a gent gran “BonÀrea” a Guissona, amb una capacitat de 242 places; el centre de dia Zona Alta a Lleida, i el Centre d'atenció diürna de Puigverd d'Agramunt.

Pel que fa als edificis remodelats o reformats, la Fundació Alba ha rebut més de 900.000 euros per a enllestir les obres de l’Espai La Bassa, a Sant Martí de Riucorb. Les instal·lacions comptaran amb 24 places de llar-residència per a persones amb discapacitat intel·lectual, 20 places de Servei d’Atenció Integral per a persones grans en l’Àmbit Rural, 15 places més de Serveis d’Atenció Domiciliària en zones rurals, 12 places de Centre d’Atenció Especialitzada, 5 places de Servei d’Acompanyament i Suport a la Vida Independent, Servei Promoció de l’autonomia personal i accessibilitat universal, sales multisensorials i jardins inclusius.

11 projectes tecnològics per atendre les persones i 10 projectes d’innovació social

Per tal de fomentar l’autonomia personal i endarrerir la institucionalització el màxim de temps possible, és indispensable implementar solucions tecnològiques capdavanteres. En aquesta línia, el Govern, mitjançant el fons Next Generation EU, finança a les comarques de Lleida 11 iniciatives que comporten un impacte directe en la qualitat de vida de les persones. Un dels ens beneficiaris d’aquesta línia és l’Ajuntament d’Aitona, que ha rebut 168.000 euros per impulsar un pla integral d'assistència sociosanitària domiciliària al municipi.

Un altre dels projectes destacats en aquest àmbit, en aquest cas, d’abast nacional, és el desplegament de l’assistent robòtic ARI. El Govern, en el marc d’un conveni amb l’Ajuntament de Barcelona, ha invertit 5,43 milions d’euros en l’adquisició de 1.000 unitats d’aquesta plataforma. Aquest estoc permetrà ampliar el projecte a la capital catalana i se n’iniciarà també el desplegament a la resta del país. Amb aquesta finalitat, l’Ajuntament cedirà 200 assistents robòtics intel·ligents al Departament de Drets Socials per començar el pilotatge en altres punts del territori.

D’altra banda, la innovació també és un factor imprescindible en el sector social per avançar i millorar en l’atenció a col·lectius vulnerables. Per això, el Govern dedica part del fons Next Generation a la vegueria de Lleida a l’impuls de 10 iniciatives d’innovació social. En el decurs de l’acte, la Paeria de Lleida va presentar el projecte pilot per a un nou model d’atenció a centres sèniors, pel qual rep més d’un milió d’euros del fons.

6 actuacions en equipaments que atenen infants i joves

En total, el programa destinat a equipaments que atenen infants i joves a la vegueria de Lleida suma 6 actuacions que engloben, entre d’altres, millores i digitalització de centres del sistema de protecció a la infància, actuacions de millora ecològica en cases de colònies o reformes en albergs. En aquest sentit, destaca una inversió de més d’1,2 milions d’euros per a la construcció de la Barnahus a Lleida per atendre infants i adolescents víctimes d’abusos sexuals. També es destinen 745.000 euros a l’Alberg de Joventut de Lleida per millorar els sistemes de climatització i fer-los més sostenibles.

27 intervencions per fer de Catalunya un país

La millora de l’accessibilitat, tant física com sensorial, és la darrera línia inclosa en els fons Next Generation que es van presentar a l’Orfeó Lleidatà. En aquest àmbit i de la mà del món local, 17 ajuntaments reben subvencions per valor de 657.000 euros per a dur a terme projectes de millora de l’accessibilitat als espais d’atenció ciutadana, tant físics com telemàtics. També es fan intervencions en altres edificis i espais com ara la biblioteca de les Borges Blanques o en l’Arxiu Històric, biblioteques i serveis territorials del Departament de Cultura i a l’edifici judicial de Lleida.