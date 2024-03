L’escola de Lleida que aposta per una transformació integral del seu espai educatiu i es projecta cap al futur

detail.info.publicated patrocinat detail.info.verificated Creat: Actualitzat:

El centre educatiu ha dissenyat un ambiciós projecte de millora que el convertirà en un complex escolar únic a la província. Fa portes obertes per donar a conèixer el seu futur campus tots els divendres a la tarda.

Una escola de present i de futur

La Institució Lleida va néixer a la província fa gairebé 60 anys, com Arabell i Terraferma, per oferir a l’alumnat i a les famílies un projecte educatiu de qualitat, atenció personalitzada i excel·lència acadèmica. Uns trets que identifiquen i defineixen Terraferma i Arabell com a escoles de present. Institució Lleida 2028 les projecta ara com a escoles de futur.

El nou campus

Terraferma i Arabell se sotmetran a una remodelació integral amb l’objectiu de modernitzar-les i transformar-les en nous espais d’aprenentatge multidisciplinaris, sostenibles i versàtils. Així, la renovació del centre educatiu actuarà sobre els espais interiors i exteriors generant-ne de nous, oberts i interconnectats, adaptats a més a les necessitats educatives de l’alumnat de cadascuna de les etapes. La Institució Lleida aposta per un campus respectuós amb el medi ambient, ja que projecta uns equipaments ambientalment i energèticament sostenibles.

Simulació d’un dels nous espais exteriors i accessos del futur campus de la Institució Lleida.

En el marc del projecte Institució Lleida 2028, i començant a donar forma al nou campus, Terraferma ha estrenat aquest curs més de 10.000 metres quadrats d’equipaments esportius de primer nivell seqüencials, agrupats i sense límits ni separacions. En gaudeixen l’alumnat i famílies de l’escola, tot i que també s’obren les portes als usuaris de la desena d’entitats amb les qui col·labora la Institució Lleida, com el club Lleida Esportiu, l’Ajuntament d’Alpicat o el club Atlètic Segre, entre d’altres.

Atenció personalitzada

L’escola, però, no la fan només els seus espais. L’escola la fan, sobretot, les persones. A la Institució Lleida les famílies troben un equip docent que les acompanya durant tota l’etapa educativa del seu fill o filla i que ho fa de forma personalitzada. Des del primer dia, cada alumne i cada família disposa d’un tutor o tutora amb qui es reuneix periòdicament. Un docent expert en coaching que proposa objectius de creixement acadèmics i personals que ajuden cada nen i cada nena a ser la millor versió de si mateix.

Programa d’immersió a l’anglès

La Institució Lleida desenvolupa un ambiciós programa d’immersió a la llengua anglesa. Un programa que s’adapta a les necessitats específiques de cada edat i de cada etapa. Així, aposta per la naturalització de la llengua amb els més petits i per espais d’aprenentatge avançat amb els més grans.

A més a més, amb el nou projecte Institució Lleida 2028 el centre educatiu farà una passa endavant amb la incorporació de noves línies d’actuació en l’aprenentatge de diferents idiomes. Destaquen nous programes d’intercanvi, la presència a Terraferma i Arabell d’estudiants internacionals i un nou programa per a alumnes d’altes capacitats en anglès.

Alumnes de Secundària a l’aula de laboratori a Arabell.

Resultats acadèmics

Amb tot, Terraferma i Arabell acompanyen el seu alumnat amb la voluntat que assoleixin les seves fites. Tan és així, que l’últim curs la nota mitjana de l’alumnat de la Institució Lleida a les PAU va superar en gairebé un punt la mitjana de l’alumnat de Lleida i més del 80% van poder entrar a la universitat en la seva primera opció.

Terraferma i Arabell es preparen per a una nova etapa. Institució Lleida 2028 afavorirà una millora de les instal·lacions i potenciarà l’excel·lència acadèmica. Un projecte amb el qual el centre educatiu lleidatà vol dir Hola, futur! Cada divendres a la tarda obre les seves portes a totes les famílies que vulguin conèixer el seu projecte educatiu.