Enforteix o reinventa el teu negoci amb el programa ‘Consolida’t’

detail.info.publicated patrocinat Alcoletge detail.info.verificated Creat: Actualitzat:

El Govern de la Generalitat de Catalunya ha obert una nova edició del “Consolida’t”, el programa de suport a la consolidació, l’enfortiment i la reinvenció del treball autònom a Catalunya. Amb un pressupost de més d’un milió d’euros, el programa ofereix de manera gratuïta assessorament personalitzat i formació a persones treballadores autònomes en aspectes clau de la gestió del seu negoci o projecte professional.

El “Consolida’t” està finançat pel Departament d’Empresa i Treball i hi col·laboren universitats, col·legis professionals i associacions professionals del treball autònom a Catalunya. A més, enguany, per primera vegada, també hi participen administracions locals, de manera que el programa s’amplia i es desplega pel territori amb l’objectiu d’arribar a un major nombre de persones treballadores autònomes.

Què ofereix el programa “Consolida’t”?

En concret, les persones participants en el programa rebran fins a 13 hores d’assessorament personalitzat, tant en línia com presencial, per a la reorientació, la potenciació i la cerca de noves oportunitats de negoci.

“Consolida’t” també inclou píndoles formatives, segons les necessitats del negoci, en aspectes com orientació al mercat i vendes; màrqueting; control econòmic, financer i pressupostari; internacionalització; innovació, patents, millora i qualitat; legislació especialitzada; tecnologies de la informació i la comunicació; organització de sistemes de producció; economia verda, i igualtat de tracte i d’oportunitats de dones i homes en l’àmbit laboral.

Qui hi pot participar?

Les persones beneficiàries del programa poden ser les persones treballadores autònomes, pròpiament dites; les persones treballadores autònomes econòmicament dependents; les persones treballadores autònomes societàries sota la fórmula jurídica de societat civil privada, comunitat de béns o societat limitada (amb menys de quatre persones contractades o una facturació inferior a 500.000 euros); les persones treballadores autònomes que han cessat en la seva activitat i volen dur a terme un nou projecte empresarial, i les persones treballadores autònomes col·laboradores.

Per participar en el “Consolida’t” 2024, només cal posar-se en contacte amb alguna d’aquestes entitats i administracions locals col·laboradores:

• Ajuntament de Reus

• Associació Multisectorial d’Autònoms de la província de Lleida

• Aula Empresarial de Catalunya

• Baix Ebre Innova (Consell Comarcal del Baix Ebre)

• Col·legi d’Economistes de Catalunya

• Col·legi Oficial de Químics de Catalunya

• Confederació de Treballadors Autònoms de Catalunya (CTAC – UGT de Catalunya)

• Consell Comarcal de la Selva

• Fundació Bosch i Gimpera (Universitat de Barcelona)

• Fundació EMI Manresa

• Fundació Parc de Recerca Universitat Autònoma de Barcelona

• Fundació Privada per a la Promoció de l’Autoocupació de Catalunya

• Fundació Universitària Martí l’Humà

• Grameimpuls (Ajuntament de Santa Coloma de Gramenet i Ajuntament de Badalona)

• Organització d’Autònoms de Catalunya (AUTCAT)

• PIMEC Autònoms

• Universitat de Girona

El “Consolida’t” es va posar en marxa l’any 2014 i només l’any passat es van beneficiar de les sessions de formació i assessorament del programa gairebé 600 persones treballadores per compte propi. Més informació al web del Departament d’Empresa i Treball.

Aquest programa és finançat amb fons de la Conferència Sectorial d'Ocupació i Afers Laborals del Ministeri de Treball i Economia Social.

Més de 34 milions d’euros en programes de suport al treball autònom

A banda del programa “Consolida’t”, l’any 2023 el Departament d’Empresa i Treball va destinar 33,1 milions d’euros a subvencions directes a treballadors i treballadores per compte propi a través de dos programes: l’ajut per al foment de l’autoocupació de persones joves entre 18 i 29 anys (18,6 milions) i l’ajut “TU+1” per a la contractació d’una persona treballadora assalariada (14,5 milions).

En total, i afegint la inversió del programa “Consolida’t”, el suport al treball autònom s’eleva a 34,1 milions d’euros.