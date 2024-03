El Govern inverteix més de 93 milions d’euros per millorar els equipaments de salut de la Regió Sanitària Lleida des del 2022

detail.info.publicated patrocinat detail.info.verificated Creat: Actualitzat:

L’aposta ferma del Govern de la Generalitat per transformar el sistema sanitari va lligada, de forma inexorable, a una millora de les infraestructures. Per això, des del 2022, Salut ha invertit uns 93 milions d’euros en centres de salut a la Regió Sanitària Lleida, alguns dels quals s’han millorat i altres són de nova construcció.

El parc hospitalari de Lleida, format per l’Hospital Universitari Arnau de Vilanova (HUAV) i per l’Hospital Universitari Santa Maria (HUSM), es troba actualment immers en un conjunt d’obres que en els pròxims anys han de millorar la capacitat resolutiva de la regió sanitària, fer més complexitat i evitar derivacions a centres de Barcelona. Així, a l’àmbit hospitalari s’hi ha destinat uns 80 milions d’euros, que contribuiran a adaptar el parc hospitalari a les noves necessitats assistencials de la població lleidatana. L’obra més rellevant és l’edifici de consultes externes de l’HUAV, que una vegada es posi en marxa, a finals d’aquest any, permetrà alliberar i reordenar espais al centre. Costarà uns 46,3 milions d’euros i disposarà de 114 espais de consultes i gabinets, 3 zones d’hospital de dia, espais de suport i despatxos mèdics.

Un altre dels treballs amb més impacte sobre l’activitat assistencial és la ja iniciada reforma i ampliació del nou bloc quirúrgic de l’HUAV, amb un pressupost global de 24,6 milions d’euros, que dotarà l’hospital de 22 quiròfans d’última generació (actualment n’hi ha 12), millorant la seva capacitat quirúrgica. Per tal de reubicar provisionalment els diferents serveis afectats per aquestes obres, s’està construint un nou edifici de suport temporal amb un pressupost d’1,4 milions d’euros.

Ja finalitzada i en marxa hi ha la modernització del servei de Diagnòstic per la Imatge i Medicina Nuclear que, amb un cost de 6,1 milions, s’ha ampliat per instal·lar-hi un PET-TC, una ressonància magnètica, un SPECT/TC i un TC d’alta gamma, que amplien el catàleg de prestacions i eviten desplaçaments a Barcelona. El servei de Cardiologia disposa també ja d’una nova sala d’electrofisiologia que ha costat 1,5 milions d’euros.

A l’atenció primària s’està construint el CUAP Mollerussa i s’està remodelant el de Lleida i els CAP de Bordeta-Magraners i de Tàrrega

En l’àmbit de l’atenció primària, hi ha obres en marxa en 4 centres, que permetran afrontar, en el futur pròxim, els nous reptes de millora de l'atenció sanitària al territori. El Centre d’Urgències d’Atenció Primària (CUAP) Mollerussa, de nova construcció, amb una inversió de 3,7 milions de fons REACT, estarà llest aquesta primavera i serà el segon equipament d’aquest tipus a la regió sanitària. L’ampliació del CAP Bordeta-Magraners, a Lleida ciutat, amb 2,7 milions provinents dels mateixos fons, estarà disponible durant el segon trimestre; la del CAP Tàrrega, amb un cost d’uns 4,4 milions, a càrrec de la Diputació de Lleida, i on la Generalitat, per mitjà del Departament de Salut, aportarà l’equipament, estarà disponible després de l’estiu, mentre que la remodelació del centre actual estarà finalitzada l’any vinent. Finalment, la reforma del CUAP Lleida, de 2 milions, acabarà en breu la primera fase. En paral·lel, en els últims mesos s’han inaugurat també els consultoris locals de Vilanova de la Barca i de Tarroja de Segarra, en què Salut ha aportat l’equipament.

Una imatge virtual del nou edifici de consultes externes de l'Hospital Universitari Arnau de Vilanova de Lleida.Departament de Salut

En salut mental, a l’espera d’integrar l’atenció urgent a les urgències generalistes i, per tant, traslladar-les a l’HUAV, l’HUSM està adequant el dimensionament d’aquest servei, que s’ha quedat petit i obsolet, per poder oferir una millor assistència a la i separar l'atenció urgent de salut mental adulta i infantojuvenil. Tenen un cost de 300.000€.

Seguint en salut mental, també s’ha posat en marxa el nou Programa Acompanya’m, una unitat terapèutica educativa residencial per a l’atenció a infants i adolescents amb trastorns mentals greus d’elevada complexitat i vulnerabilitat social i familiar, per al qual s’ha reformat un espai de 1.700 metres quadrats.

Aquestes inversions, més les que hi ha previstes a mitjà termini, són una clara aposta del Govern de la Generalitat per millorar els equipaments del sistema sanitari públic lleidatà

Moltes més obres previstes

Pel que fa a les obres previstes a mitjà termini a la Regió Sanitària Lleida, destaca el futur edifici polivalent de Salut de Copa d’Or, que acollirà el CAP Cappont, l’atenció pediàtrica de Lleida ciutat, l’ASSIR, la Unitat odontològica de Lleida ciutat, l’Equip territorial de salut pública del Segrià i una base del SEM. L’Ajuntament de Lleida ja ha cedit el terreny i suposarà una inversió per a la ciutat de gairebé 16 milions d'euros. També en atenció primària hi ha projectada la construcció dels CAP d’Almenar, Guissona, Ponts, Bellpuig, Albatàrrec i Alpicat, i l’ampliació dels centres de Mollerussa i Almacelles, a més del consultori de la Portella.

En atenció intermèdia està previst que Tàrrega disposi a mitjà termini d’un hospital sociosanitari amb recursos de mitja estada, però també de llarga estada per tenir una dimensió total que sigui eficient. Costarà uns 18 milions i la voluntat és que doni resposta a la situació d’envelliment de la població de l’entorn, incidint principalment en la patologia crònica i de final de vida.

I pel que fa a la salut mental, àmbit en què hi ha prevista una reorganització regional amb una visió territorial, a l’Hospital Universitari Santa Maria de Lleida es construirà un nou edifici que acollirà, entre d’altres, l’àrea ambulatòria i que tindrà un cost estimat d’entre 10 i 15 milions d’euros.

Més a llarg termini, a l’HUAV es preveu ampliar el bloc obstètric i l’hospital maternoinfantil, unes obres que permetrien millorar la funcionalitat de les seves dependències, oferir una atenció respectuosa al part i possibilitar l’atenció integral de tota mena de parts. A més, resta pendent la construcció d’unitat de cures intensives pediàtriques (UCIP) i d’una helisuperfície, i l’ampliació i remodelació de la Unitat territorial esterilització.