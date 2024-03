Vithas Lleida es consolida en bellesa i benestar

detail.info.publicated patrocinado detail.info.verificated Creat: Actualitzat:

La Unitat de Medicina Estètica i Cirurgia Plàstica de Vithas Lleida reforça la seua aposta per la innovació, la seguretat i la personalització com a claus per mantenir-se com referent, després de més de 10 anys d’experiència. L’any 2023, el 46.6% dels espanyols ha optat per algun tractament de medicina estètica. La bellesa i la cura personal han transcendit les barreres de gènere i edat, convertint-se en una expressió d’amor propi i benestar. Vithas Lleida compta amb un equip d’experts compromesos amb oferir tractaments que compleixen les aspiracions dels pacients per cuidar-se de la seua imatge personal.

L’equip mèdic, pilar fonamental de la Unitat

L’equip mèdic està conformat per destacats especialistes en els seus respectius camps, assegurant una atenció mèdica de primer nivell. La Dra. Yolanda Pérez Lopera, especialista en medicina estètica, lidera amb innovadors tractaments facials. En l’àmbit de la cirurgia estètica, el Dr. Salvador Riba, el Dr. Agustín Albesa i el Dr. Gastón Fernández combinen la seua vasta experiència i tècnica quirúrgica per oferir resultats excepcionals. La Dra. Montse Ribes Ribes aporta el seu profund coneixement en medicina capil·lar, mentre que Miriam Zúcar Cámara destaca en l’ús avançat de tecnologia làser. La Dra. Mireia Saura és especialista en l’àrea de nutrició i complementant l’equip, Anca Deusan s’encarrega de la micropigmentació de celles, llavis, eyeliner i micropigmentació capil·lar, aportant precisió en cada tractament per realçar la bellesa natural de cada pacient. La Dra. Erika Carrero brinda el seu expertise en una àmplia gamma de tractaments, des de medicina estètica fins cirurgia. Junts, formen un equip de primer nivell, dedicat a proporcionar una experiència de transformació completa, des del rejoveniment facial fins la remodelació corporal. En un context on la falta d’informació pot generar inseguretat en el pacient, la unitat ofereix un espai de confiança i excel·lència. Els nostres professionals altament qualificats i el suport de l'Hospital Vithas Lleida garanteixen que cada tractament es realitzi amb els més alts estàndards de seguretat i qualitat.

Els tractaments més demandats, amb la màxima qualitat i confiança

La unitat destaca per oferir una àmplia selecció de serveis que van des de tractaments de medicina estètica innovadors, com a líftings facials sense cirurgia i rinomodelacions, fins cirurgies estètiques avançades que inclouen l’augment i reducció mamària, lipoescultura i rinoplàstia, entre altres. Complementen aquests tractaments amb la tecnologia làser més avançada per al rejoveniment facial i la depilació permanent, a més de proporcionar solucions d’avantguarda en medicina capil·lar i nutrició.

El seu enfocament se centra en proporcionar una experiència de transformació integral, posant sempre la seguretat, personalització i satisfacció del pacient en primer lloc. Cada servei està meticulosament dissenyat per satisfer les necessitats específiques dels seus pacients, recolzant el seu camí cap al benestar i la confiança en si mateixos.

Excel·lència i personalització des de la primera visita

En la Unitat de Medicina Estètica i Cirurgia Plàstica, la primera visita s’ofereix de manera gratuïta, manifestant el seu compromís amb l’accessibilitat i la confiança. La unitat, a més, proporciona un entorn en el qual els pacients se senten escoltats, valorats i atesos des del primer instant.

Les Assessores Personals de Salut, Roser i Àngels Ruestes, guien en cada pas als pacients, assegurant una experiència totalment a mida i adaptada a les seues necessitats, en aquesta trobada inicial. Els especialistes dediquen el temps necessari per entendre en profunditat les necessitats i desitjos dels pacients, establint les bases per a un pla de tractament personalitzat que no només aspira a aconseguir resultats estètics excepcionals, sinó també a millorar el seu benestar i qualitat de vida.

Cuidar-se és el millor tractament

La cura personal s’ha transformat en una elecció creixent i accessible per a tothom, demostrant que la millora estètica és una extensió natural de l’autocura. La medicina estètica i la cirurgia plàstica ja no són un luxe distant, sinó eines poderoses per realçar la pròpia imatge i la qualitat de vida, incloent totes les edats i necessitats.

A Vithas Lleida, cada tractament està dissenyat per reforçar la imatge personal, i l’equip d’especialistes es dedica a guiar cada pacient al seu camí únic cap al benestar i l’autoconfiança. L’atenció posttractament és tan meticulosa com el procés inicial, assegurant que cada pacient rebi el seguiment necessari per a una recuperació òptima i resultats duradors. L’equip mèdic es manté en estret contacte, oferint assessorament i suport continu. Aquesta fase de la cura és fonamental per garantir no només la satisfacció amb els resultats, sinó també per reafirmar el compromís de la unitat amb el benestar integral dels seus pacients.