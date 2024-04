El Catalonia Open WTA 125 Torneig Internacional Terres de Lleida de tennis, del 29 d'abril al 5 de maig

detail.info.publicated patrocinat detail.info.verificated Creat: Actualitzat:

Les centenàries pistes del Club Tennis Lleida acullen del 29 d’abril al 5 de maig el Catalonia Open WTA 125 – Torneig Internacional Terres de Lleida, una competició organitzada per la Federació Catalana de Tennis, amb el suport d’Esportcat, Generalitat de Catalunya, i que neix de l’aliança estratègica entre l’FCT i la Secretaria General de l’Esport i de l’Activitat Física de la Generalitat de Catalunya per impulsar l’esport femení i generar visibilitat i referents.

Es tracta d'un dels trenta tornejos de categoria WTA 125 que es disputen aquest any a tot el món. El cartell del torneig serà d’autèntic luxe, ja que comptarà amb jugadores situades entre les cent millors del rànquing femení mundial –al ser de categoria de 125 no poden participar-hi les deu primeres–. Al llistat d’inscrites destaca per sobre de totes la nord-americana d’origen rus Sofia Kenin, guanyadora de l’Obert d’Austràlia del 2020, que s’haurà de jugar el pas al quadre principal en la fase prèvia a l’haver-se inscrit fora de termini. El mateix camí haurà de fer la italiana Sara Errani, actualment al lloc 101 del món però que el 2012 va ser finalista de Roland Garros, on va ser derrotada per la russa Maria Xaràpova.

Destaca també la presència de la nord-americana Emma Navarro, actual número 20 del rànquing WTA; la txeca Katerina Siniakova, campiona dels quatre Grand Slam, de la WTA Finals i els Jocs Olímpics de Tòquio en la modalitat de dobles; i la jove russa, de 19 anys, Erika Andreeva, número 99 de la WTA. A nivell estatal hi seran Sara Sorribes i Rebeka Masarova, habituals a l’equip espanyol de Billie Jean King Cup. La presència de totes elles està supeditada que caiguin eliminades durant la primera setmana del Màster 1.000 de Madrid (el quadre del Catalonia Open es tanca el diumenge 29 d’abril).

El president del CT Lleida, José Luis Solans, va assegurar que portar aquest torneig “és un somni fet realitat, no només pel club i els seus socis, sinó també per Lleida i la seua província. És un luxe que aquest somni s’hagi fet realitat”. Solans també va recordar que el club que presideix va ser pioner a organitzar el primer torneig femení d’Espanya, l’Ana Huidobro, el 1967.

Per la seua part, el president de la Federació Catalana, Jordi Tamayo, va destaca que “des d’un inici teníem molt clar que aquest Catalonia Open havia de ser itinerant i que tingués un impacte a tot Catalunya”, mentre que va reconèixer que “es tracta d’un esdeveniment únic” i que “serà el millor WTA 125 dels 30 que es disputaran aquest any a tot el món pel nivell de les participants”.

PROGRAMA:

Dilluns 29 d’abril: Fase prèvia a partir de les 10h

Dimarts 30 d’abril: Primera ronda d’individual i dobles a partir de les 10h

Dimecres 1 de maig: Primera ronda d’individual i dobles a partir de les 10h

Dijous 2 de maig: Segona ronda individuals i Quarts de final de dobles a partir de les 10h

Divendres 3 de maig: Quarts de final individuals i Semifinals de dobles a partir de les 10h

Dissabte 4 de maig: Semifinals individuals i Final de dobles a partir de les 11h

Diumenge 5 de maig: Final individual a partir de les 12h

Catalonia Open WTA 125 Torneig Internacional Terres de Lleida

ACTIVITATS PARAL·LELES:

DISSABTE 27 ABRIL

TALLER D’ENCORDATGE DE RAQUETES I TEST DE RAQUETES HEAD (17.30h a 19:30h)

Xavi Segura, encordador de l’equip espanyol de Davis Cup, impartirà una xerrada gratuïta, on ens parlarà de tota la tècnica relacionada amb la raqueta i el seu cordatge. Descobrirem els diferents materials que hi ha, les tècniques d’encordat i com optimitzar la raqueta en funció de les necessitats. Un cop finalitzat aquest taller, es farà un test de raquetes de HEAD.

DILLUNS 29 ABRIL

SORTEIG DEL QUADRE PRINCIPAL (16h)

Coincidint amb l’arrencada del torneig, se celebrarà de forma pública el sorteig del quadre principal. D’aquesta manera, coneixerem com queda configurat el quadre, tant el d’individuals com el de dobles.

DIMECRES 1 MAIG

CLÍNIC AMB FRANCESC PRAT I MARIO ROQUE (12:00h)

Francesc Prat i Mario Roque, jugadors de la Fundació del Tennis Català, impartiran un clínic de tennis en cadira de rodes.

CLÍNIC AMB JUGADORES (13:00h)

Els i les tennistes més joves de la província de Lleida tindran l’oportunitat de compartir pista i intercanviar pilotejos amb algunes de les jugadores que participaran en el Catalonia Open WTA 125. Una oportunitat única perquè els més petits puguin gaudir i aprendre de les seves ídols.

TROBADA SELECCIÓ LLEIDATANA DE TENNIS I SELECCIÓ D’ARAGÓ (16:00h a 19:00h)

Trobada de la Selecció Lleidatana de Tennis, en categories aleví i infantil, amb la selecció de l’Aragó. Es disputaran un total de 18 partits entre els millors jugadors i jugadores joves de cada territori.

DIVENDRES 3 MAIG

DINAR COL·LOQUI AMB ASSOCIACIÓ AP!LLEIDA (14h)

Amb motiu del Catalonia Open WTA 125 de Lleida, la Federació Catalana de Tennis i l’associació Ap!Lleida han arribat a un acord de col·laboració, mitjançant la qual es vol donar visibilitat a l’esport professional femení i, així, contribuir a generar més referents femenins. Entorn a aquesta temàtica girarà el col·loqui que es durà a terme durant el dinar.

TAULA RODONA “DONA, TALENT I ESPORT” (18h a 19:30h)

A la tarda es durà a terme una taula rodona sobre l’empoderament de la dona en el món de l’esport, a càrrec d’Anna Caula, Secretaria General de l’Esport i de l’Activitat Física de la Generalitat de Catalunya; Arantxa Sánchez Vicario, extennista professional i tennista amb més èxits de la història del Tennis Català; Jordi Tamayo, president de la Federació Catalana de Tennis; José Luis Solans, president del Club Tennis Lleida; Marta Cerdà, Vicepresidenta d’Igualtat de Gènere de la Junta Directiva de la FCT; Laia Rogel, presidenta de l’associació Ap!Lleida, Lídia Martí, presidenta del CD Terrassa i vocal de la Junta Directiva de la FCT i Divina Farreny, Presidenta del Lleida Handbol Club i membre de la Junta Directiva de l’Associació Esport Femení Lleida.

L’objectiu d’aquesta taula rodona, moderada per la periodista Ruth Gumbau, és posar en valor l’esport femení, tant des d’un punt de vista esportiu com de gestió.

DIADA DEL TENNIS LLEIDATÀ (20.30h a 00.00h)

Coincidint amb la celebració del Catalonia Open WTA 125, el Club Tennis Lleida acollirà la diada de la província de Lleida, la gran festa anual del tennis lleidatà. Es tracta d’un sopar en el qual es reuneixen jugadors, entrenadors, dirigents de clubs de tota la província i representants de les institucions esportives i polítiques de Lleida.

En aquesta nit, es lliuren els trofeus als equips campions de la Lliga Terraferma, així com als clubs, jugadors i jugadores pels seus èxits a nivell català, estatal i internacional. També es fa entrega d’una placa als clubs que els acredita com a club d’excel·lència del Tennis Català.

DISSABTE 4 MAIG

CLÍNIC AMB ARANTXA SÁNCHEZ VICARIO (10h)

L’ambaixadora del Tennis Català i la tennista amb més èxits de casa nostra, Arantxa Sánchez Vicario, impartirà un clínic en què hi participaran un centenar de nens i nenes de la província de Lleida. Aquests tindran l’oportunitat de viure una experiència única amb la quatre cops campiona de Grand Slam.

SEMIFINALS CIRCUIT CATALONIA OPEN SUB 12 FEMENÍ ( 10:00h)

Carla Mas, Victòria Meza, Maria Pimkina i Amaia Olomí, les guanyadores de les proves celebrades a cada província del territori català (CT Barà, CTN Sant Cugat, CT Lleida i CT Costa Brava), disputaran les semifinals del Circuit Catalonia Open Sub 12 femení.

DIUMENGE 5 MAIG

FINAL CIRCUIT CATALONIA OPEN SUB 12 FEMENÍ (10:00h)

Les guanyadores de cada semifinal buscaran alçar-se amb el trofeu de campiona. La cerimònia d’entrega de premis es farà conjuntament amb la de la prova WTA 125.

CARTELL: